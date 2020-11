Es folgen in Maradonas Trainerleben weitere Stationen, etwa bei Al-Wasl oder Al-Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Mexiko beim Zweitligisten Dorados de Sinaloa - in diesem Fall inklusive Netflix-Verfilmung. Einmal ist Maradona auch Vorstandsvorsitzender eines weissrussischen Clubs, zuletzt arbeitet er als Trainer bei Gimnasia y Esgrima La Plata in der höchsten argentinischen Liga. Überall ist Maradona von seinem Leben und seinen Süchten gezeichnet. Immer wieder gelingt es ihm zwar, mit einem schelmischen Auftritt an den unbekümmerten Jungen von einst zu erinnern. In seinen besten späten Momenten behandelt er den Ball wie in seinen grössten Zeiten. Immer wieder haben seine Auftritte in der Öffentlichkeit aber auch tragische Züge. Bis zum Ende. Leider.

Foto: Getty