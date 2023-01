10’000 Franken Schaden – Diebe stehlen in Burgdorf 20 Tonnen Brennholz Wegen der Energiekrise ist Brennholz begehrt. Das lockt auch Diebe an. Bei einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung haben sie zugeschlagen. Regina Schneeberger

Das Holzlager ist beinahe leer geräumt. 50 Ster wurden gestohlen. Foto: Adrian Moser

Die Kosten für Heizöl und Gas schiessen wegen der Energiekrise in die Höhe – viele nehmen das Cheminée wieder in Betrieb. So ist Brennholz derzeit gefragt. Das begehrte Gut lockt hamsternde Kundschaft an. Aber nicht nur. Auch Diebe.