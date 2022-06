Nach einem Brand in Thun – Diebe stehlen Elektro­fahrzeuge aus Ruine Nach der Spurensicherung kamen Diebe: Anfang Juni brannte in Thun ein E-Scooter-Geschäft. In der folgenden Nacht wurden mehrere Fahrzeuge gestohlen.

Die Polizei sucht Diebe, die in Thun Elektrofahrzeuge aus einem ausgebrannten Geschäft gestohlen haben. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Nach einem Brand in einem E-Scooter-Geschäft in Thun haben Diebe mehrere Elektrofahrzeuge aus der Brandruine gestohlen. Der Brand am 3. Juni war gelegt worden.

Nach getaner Spurensicherung überliessen die Behörden das Gebäude wieder der Eigentümerschaft. In der folgenden Nacht kamen die Elektrofahrzeuge abhanden, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten. Der Diebstahl war ihnen erst nachträglich gemeldet worden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Elektrofahrzeuge mit einem Transportfahrzeug oder durch mehrere Personen mitgenommen worden waren. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Brand in dem E-Scooter-Geschäft an der Schlossmattstrasse brach am späten Abend des 3. Juni aus. Die Feuerwehr konnte ihn unter Kontrolle bringen und löschen. Dennoch entstand an Fahrzeugen und Gebäude Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Wenig später konnten zwei mutmassliche Brandstifter angehalten werden. Sie sind unterdessen wieder auf freiem Fuss, werden sich aber vor der Justiz verantworten müssen.

SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.