Raserei im Kanton Genf – Diebe fliehen mit Mercedes und kollidieren mit Polizeiauto Verfolgungsjagd «made in Hollywood» im Kanton Genf: Zwei Einbrecher haben nach einer wilden Flucht von den Beamten verhaftet werden können.

Erst nach einer wilden Verfolgungsjagd hat die Genfer Polizei die Einbrecher stoppen können. Foto: Martial Trezzini (Keystone/Symbolbild)

In einem Grosseinsatz schnappte die Genfer Polizei am späten Donnerstag zwei mutmassliche Einbrecher in der Gegend von Jussy. Die beiden Männer im Alter von 40 und 22 Jahren waren mit einem leistungsstarken Mercedes unterwegs und stiessen frontal mit einem Polizeifahrzeug zusammen.

Die beiden Beamten seien trotz des heftigen Zusammenpralls nur leicht verletzt worden, teilte die Kantonspolizei Genf am Freitag mit. Die beiden Insassen des Mercedes blieben unverletzt und wurden am Ende ihrer Raserei mit 131 km/h auf einem auf 50-km/h begrenzten Abschnitt festgenommen.

Das Einbruchskommando der Kantonspolizei Genf hatte mehrere Tage lang nach den beiden Männern gesucht. Der Mercedes wurde am späten Donnerstag in der Gegend von Monniaz und etwa 15 Minuten später in Jussy gesichtet. Ein Dispositiv, das auch den Schweizer Zoll und die französischen Strafverfolgungsbehörden miteinbezog, wurde laut Polizei unverzüglich alarmiert.

Rücksichtloses Risiko

Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, ergriffen die beiden Männer in ihrem Fahrzeug die Flucht. Der Fahrer und der Beifahrer seien mit ihrem Auto ein rücksichtsloses Risiko eingegangen, schreibt die Polizei im Communiqué. Angesichts der Gefahr hätten mehrere Patrouillen die Verfolgung des Fahrzeugs aufgegeben. Der Unfall ereignete sich, als die Flüchtenden ein anderes Fahrzeug überholten.

Nach Angaben der Polizei führten die laufenden Ermittlungen dazu, dass das Duo wegen eines Einbruchs angeklagt wurde, der sich am Donnerstag in Jussy ereignet hatte. Die Beute wurde während der Verfolgungsjagd aus dem Fenster geworfen und konnte geborgen werden. Der 40-jährige Mann sei der Schweizer und französischen Polizei bereits bekannt, hiess es weiter.

SDA/fal

