Thun vor 150 Jahren – Diebe entwendeten Gold und Banknoten Aus dem Büro einer Thuner Speditionsfirma wurden Gold und Banknoten im Wert von rund 7000 Franken gestohlen. Manuel Berger

Ein antiker Geldschrank mit einem Bramahschloss: Offenbar verfügten die Diebe über die Schlüssel dazu. Foto: PD

«In der Zeit von Samstag auf den Montag wurde im Büreau des Speditions- und Getreidehandels-Geschäftes Amsler & Comp. in hier aus dem eisernen Geldschranke die Summe von Fr. 6–7000 in Gold und Banknoten entwendet.» Silber und französische Banknoten hätten die Diebe verschmäht. So berichtete das «Thuner Blatt» am 19. Juni 1872.