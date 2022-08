Polizei sucht Zeugen – Dieb greift Verkäufer in Schüpfener Lebensmittelgeschäft an In Schüpfen wollte ein Mann ein Geschäft verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Angestellter wurde beim Versuch, ihn aufzuhalten, verletzt.

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft einen Verkäufer angegriffen. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Der Mann betrat den Laden an der Leiernstrasse gegen 15 Uhr. Er behändigte Waren und wollte den Laden verlassen, ohne sie zu bezahlen. Ein Verkäufer stellte sich dem Dieb beim Ausgang in den Weg, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Der Täter entkam schliesslich. Beim Unbekannten handelt es sich gemäss Aussagen um einen etwa 1,75 Meter grossen, 25-jährigen Mann mit dunklen kurzen Haaren, schlanker Statur und südländischem Aussehen. Er sprach gebrochen Hochdeutsch und trug zur Tatzeit ein pink-weiss gestreiftes T-Shirt, schwarze lange Hosen und weisse Turnschuhe.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

SDA/mb

