Auf dem Berner Bärenplatz – Dieb entreisst Frau Handtasche und flüchtet damit Am Freitagnachmittag ist einer Frau beim Bärenplatz in Bern die Handtasche entrissen worden. Der Täter rannte via Marktgasse davon.

Hier kam es zum Vorfall: Der Bärenplatz in Bern im März 2020. (Archivbild) Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es war Freitagnachmittag, hellichter Tag, die Sonne schien. Eine Frau bezog ungefähr um 13.50 Uhr Bargeld an einem Bankomaten am Berner Bärenplatz. Kurze Zeit später entriss ihr ein unbekannter Mann ihre Handtasche und flüchete damit zu Fuss via Marktgasse in Richtung Zytglogge. Die Frau rief derweil stark um Hilfe, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagmorgen in einer Mitteilung schreibt.

Die Frau erstattete anschliessend Anzeige auf einer Polizeiwache, der Täter ist nach wie vor flüchtig.

Der Unbekannte wird als 20- bis 30-jähriger Mann von 1.70 bis 1.80 Metern Körpergrösse mit dunkler Hautfarbe beschrieben. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Hose getragen. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall oder zum Flüchtenden machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

