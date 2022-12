Chrischtchindlimärit Steffisburg – Die zweite Ausgabe am neuen Ort Ab Donnerstagabend, 18 Uhr ist die Zulgstrasse in Steffisburg gesperrt. Die Vorarbeiten für den zweiten Chrischtchindlimärit am neuen Standort laufen.

Impressionen vom Aufbau für den Chrischtchindlimärit im Jahr 2019. Foto: Thomas Feuz

Nach zwei Jahren Unterbruch ist wieder Chrischtchindlimärit in Steffisburg. In Zusammenarbeit mit dem Verein Zulgkultur führt die Gemeinde am 9. Dezember den Markt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder durch.

Der Chrischtchindlimärit findet erst zum zweiten Mal auf der Zulgstrasse statt. 2019 wurde der Markt aus dem Ober- und Unterdorf weggezügelt, weil er schlicht zu gross geworden war und das Verkehrsregime nicht mehr tragbar war. Der Markt folgt denn auch weitgehend dem Konzept aus dem Jahr 2019: Wiederum befindet sich der Jugendbereich mit Jugendbühne, Rösslispiel und Samichlaus beim Schulhaus Au.

Aus Sicherheitsgründen «und damit allen Standbetreibern ein gleichwertiger Standort zugewiesen werden kann», wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt, befindet sich die Verweilzone neu hinter der Schulanlage Zulg. Dort erwartet die Besucher ein vielfältiges Verpflegungsangebot.

Mehr als 200 Stände

Mit über 200 Markständen bietet der eigentliche Marktbereich auf der Zulgstrasse ein breites Angebot an Produkten, welche zu einem guten Teil aus der Region stammen.

«Wir sind froh, dass der Covid-bedingte Marktunterbruch zu Ende ist und wir unseren Chrischtchindlimärit bereits zum 29. Mal durchführen können», wird Gemeindepräsident Reto Jakob (SVP) in seinem Grusswort auf dem Programmflyer zitiert.

Der Markt ist am Freitag von 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet, die Verweilzone bis Mitternacht.

Zulgstrasse gesperrt

Die Zulgstrasse zwischen Schönaubrücke und Dorfkreisel ist von Donnerstag, 7. Dezember, 18 Uhr bis Samstag, 9. Dezember, 10 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, für die Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel bis zu den Haltestellen Bösbach, Platz oder Dorf – alle an der Linie 1 der STI – zu nutzen.

Im Bereich des Chrischtchindlimärit sind keine Parkplätze vorhanden. Autos parken auf der Thuner Allmend P7. Von dort verkehrt am Freitag ab 13.45 Uhr alle 15 Minuten, ab 18.15 Uhr bis 22.30 Uhr alle 30 Minuten der Gratis-Pendelbus zum Marktareal nach Steffisburg und zurück.

pd/maz

