Galaxy S22 Ultra vs. Find X5 Pro – Die zwei teuersten Android-Handys im Duell Je rund 1300 Franken kosten die neuen Top-Smartphones von Samsung und Herausforderer Oppo. Wir haben beide im Alltag getestet und wagen den Vergleich. Rafael Zeier

Welches ist besser? Das neuste Galaxy und das neuste Oppo im Video-Vergleich. Video: Nicolas Fäs, Rafael Zeier

Wer das beste iPhone mit den meisten Superlativen sucht, braucht nur auf den Preis zu schauen. Je teurer, desto besser. So landet man schliesslich beim 13 Pro Max (ab 1230 Franken). Der Name verrät es schon: maximale Bildschirmgrösse und maximaler Akku. Ende der Diskussion.

Wer im Android-Lager auf Superlative aus ist, hat es nicht ganz so leicht und kann sich über mehr Auswahl freuen. Fast zeitgleich lancieren Samsung und der chinesische Herausforderer Oppo ihre Topgeräte des Jahres: das Galaxy S22 Ultra und das Find X5 Pro. Beide kosten rund 1300 Franken. Abgesehen vom Preis unterscheiden sich die Geräte aber in Sachen Technik, Philosophie und Design deutlich. Ideale Voraussetzungen für einen Direktvergleich.

Design und Äusserlichkeiten

Sahen Smartphones die letzten fünf Jahre alle mehr oder weniger gleich aus, gibt es inzwischen wieder deutliche Unterschiede. Das Galaxy ist ein nüchterner Alu-Klotz mit links und rechts abgerundeten Kanten. Die zahlreichen Kameras und Sensoren sind ohne Design-Elemente auf der Rückseite platziert. Nüchterner gehts nicht. Das Oppo dagegen ist mit seiner Keramikrückseite ein Hingucker. Die Kamera scheint regelrecht aus der Rückseite herauszuschmelzen oder -tropfen. Das X5 Pro liegt grossartig in der Hand und fühlt sich elegant und schnittig an.

Das Samsung (links) hat einen Stift, das Oppo eine aussergewöhnliche Keramik-Rückseite. Foto: Rafael Zeier

Technische Innereien (Akku)

Technisch darf man sich in der Preiskategorie nicht lumpen lassen. Im Oppo steckt mit dem neusten Snapdragon-Prozessor, 5G, 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz alles, was man aktuell bekommen kann. Bei Samsung kommt in Europa anders als in Europa kein Snapdragon, sondern ein eigener Prozessor zum Einsatz. Das sorgt bei Technikfans immer wieder für Kritik. Die Unterschiede fallen aber nur bei Direktvergleichen auf. Im Alltag merkt man es kaum. Auch dass das Galaxy mit 12 GB etwas weniger Arbeitsspeicher hat, dürfte kaum jemand bemerken. Löblich dafür: Beim Galaxy gibt es gegen einen Aufpreis auch 512 GB Speicherplatz. Insgesamt fühlen sich beide Geräte schnell und flink an. Diese technischen Top-Innereien werden sowieso erst in den kommenden Jahren wichtig, wenn neue Software und Betriebssysteme sie so richtig fordern.

Beim Akku haben beide Smartphones dieselbe Kapazität (5000 mAh). Das reichte bei beiden Geräten für einen Tag. Wunder darf man bei so stromhungrigen Geräten aber nicht erwarten. Kommt dazu, dass beide Hersteller ihre Geräte laufend per Updates noch verbessern. Darum ist es rund um den Verkaufsstart jeweils schwierig, Einschätzungen zu machen.

Kamera

Die Paradedisziplin eines jeden Premium-Smartphones ist die Kamera. Jahr für Jahr wird es aber schwieriger, einen merklichen Mehrwert gegenüber günstigeren Smartphones zu bieten. Hierzu haben Samsung und Oppo unterschiedliche Wege eingeschlagen. Samsung setzt auf die bewährte Strategie «Mehr ist besser!». So hat das Galaxy hinten vier Kameras: 0,6x, 1x, 3x und 10x. Damit deckt das Gerät eine kleine Objektivsammlung ab. Dank der teils astronomischen Auflösung von 108 Megapixel kann man mit dem Gerät bis zu 100x zoomen. Das gibt dann zwar weiterhin keine tollen Fotos, aber als Feldstecher ist es erstaunlich nützlich. Oppo zieht sich dagegen aus dem Zoom-Wettrüsten zurück. Das Find X5 Pro hat gerade mal ein 2x-Zoom. Sowieso konzentrieren sich Oppos drei Kameras (0,6x, 1x, 2x) auf das Wesentliche. Das zahlt sich im Direktvergleich fast immer aus. Das, was das Oppo kann, kann es sehr gut.

Ein paar Kameravergleiche mit dem iPhone 13 Pro Max, dem Oppo Find X5 Pro und dem Galaxy S22 Ultra. Fotos: Rafael Zeier 1 / 6

Ähnlich wie früher bei Huawei-Handys gelingen mit dem X5 Pro teilweise umwerfende Fotos, die man nicht von einem Handy erwarten würde. Während Oppo teils mutigere Bilder, aber gelegentlich auch einen Patzer liefert, ist das Galaxy (ähnlich wie das iPhone) zuverlässiger und dokumentarischer unterwegs. Aber beim Galaxy merkt man momentan besonders deutlich, dass die Kameras-Software noch nicht das Maximum aus der Hardware herausholen kann. Hier muss und wird Samsung noch nachbessern.

Einen ärgerlichen Schnitzer leistet sich das Oppo bei der Selfie-Kamera. Die hat zwar wuchtige 32 Megapixel. Allerdings kann sie nicht in 4K filmen.

Bildschirm

In dieser Kategorie kann Samsung als führender Bildschirmhersteller fast nur gewinnen. Aber da Oppo auch bei Samsung eingekauft hat, gibt es auch dort nichts zu reklamieren. Die Bildschirme sind hell, bunt und vor allem sehr schnell. Beide können ihre Bildwiederholfrequenz fliessend anpassen. Sodass das Bild sehr ruhig und flüssig wirkt, wenn man etwa schnell durch eine Liste scrollt. Schaut man sich ein Foto an, wird die Frequenz reduziert, um Storm zu sparen.

Zubehör

Hier unterscheiden sich die zwei grundsätzlich: Beim Galaxy Ultra findet man im Gehäuse auch einen Stift, wie man ihn von früheren Galaxy-Note-Handys kennt. Damit kann man unterwegs Notizen schreiben oder das Handy bedienen. Dazu gibts noch ein Ladekabel – und fertig. Bei Oppo ist die Box fast doppelt so dick. Einen Stift gibts zwar nicht, dafür gibts reichlich Zubehör: eine Gummihülle, ein Schnellladenetzteil mit Kabel, und eine Display-Schutzfolie ist auch schon aufgeklebt. Letztere lässt sich natürlich auch leicht entfernen, wenn man sie nicht möchte.

Software

Auf beiden Geräten läuft die neuste Android-Version 12. Aber auf beiden Geräten gibt es darüber eine eigene Benutzeroberfläche. Samsung hat sich hier in den letzten Jahren vom Saulus zum Paulus gewandelt. Die Samsung-Benutzeroberfläche wirkt inzwischen modern, flink und eigenständig. Bei Oppo ist man noch nicht ganz so weit. Die Benutzeroberfläche dürfte aber gerade Nutzerinnen und Nutzern, die von einem iPhone kommen, den Umstieg erleichtern. Die Oppo-Software erinnert an eine Mischung aus iPhone und Android und wirkt hin und wieder etwas überladen.

Neues Smartphone So gut ist das fast faltenlose Falthandy von Oppo iPhone und Android So klappt der Wechsel aufs neue Smartphone Updates Wer ein derart teures Handy kauft, will das auch mehrere Jahre behalten, nutzen oder wiederverkaufen können. Da sind Updates das A und O. Oppo garantiert, dass es mindestens noch die nächsten drei grossen Android-Versionen und Sicherheitsupdates für die nächsten vier Jahre geben wird. Samsung legt da jeweils noch eins drauf und verspricht vier Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Drumherum Samsungs grösster Trumpf, nun, da Smartphones merklich ein Leistungsplateau erreicht haben, ist das ganze Ökosystem an Samsung-Geräten und Diensten: Fernseher, Beamer, Tablets, Kopfhörer, Uhren, Waschmaschinen, Kühlschränke, Smarttags, Samsung Pay und so weiter. Alle harmonieren bestens mit den eigenen Smartphones. Oppo muss hier etwas kleinere Brötchen backen. Die Firma hat zwar hierzulande auch Kopfhörer und Uhren im Angebot, aber für alles Weitere muss sich Oppo auf das Android-Ökosystem verlassen. Günstigere Alternativen Die grössten Konkurrenten der aktuellen Topgeräte sind in der Regel die günstigeren Angebote desselben Herstellers. Bei Oppo ist es das X5 für knapp unter 1000 Franken. Das kann auch fast alles und kostet merklich weniger. Wer noch mehr sparen möchte, greift zum Reno 6 für rund 400 Franken, das ist in Sachen Preis-Leistung aktuell einer der besten Tipps. Bei Samsung gibt es traditionell für jeden Preis ein Smartphone. Schon das A52 für teilweise unter 300 Franken ist sehr gut. Generell sehr empfehlenswert und pragmatisch sind die FE-Modelle bei Samsung. Das aktuelle S21 gibts für rund 700 Franken. Wer noch etwas mehr ausgeben will, bekommt schon ein brandneues Galaxy S22 oder S22 Plus. Die bieten, abgesehen vom Stift, fast dasselbe wie das teurere S22 Ultra – und sehen erst noch eleganter aus. Fazit Gute Android-Handys gibt es schon für 300 Franken. Da mussten sich Oppo und Samsung tüchtig ins Zeug legen, um die 1000 Franken Preisdifferenz zu Budgetmodellen zu rechtfertigen. Und das haben sie auch getan. Beide gefallen im Test und bieten alles, was derzeit möglich ist. Gerade Samsung lässt sich nicht lumpen und steckt alles ins Ultra, was nur irgendwie geht. Wäre es ein Auto, dann ein Luxus-SUV, gross, geräumig und vollgepackt mit Technik. Das Oppo im Vergleich ist der elegante Sportwagen. Schnittig, spartanisch und streckenweise auch mutig beim Weglassen.

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

