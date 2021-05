Sodbrunnen in Melchnau – Die zwei Meter dicke Schmutzschicht muss weg Die Reinigung des ehemaligen Burgbrunnens auf der Ruine Grünenberg ist aufwendig – doch die Arbeit lohnt sich. Maximilian Jacobi

Hier sind Fachleute am Werk: Meter um Meter wird der Schmutz aus der Tiefe gehoben. Fotos: Nicole Philipp

Ein rot gekleideter und weiss behelmter Arbeiter hängt über einem klaffenden Loch. Gehalten wird er nur von seinem Gurtzeug. Unter ihm geht es 26 Meter in die Tiefe. Es ist die Reinigung des ehemaligen Sodbrunnens der Burgruine Grünenberg in Melchnau, die ihn dazu veranlasst, sich langsam in den Schacht im Sandstein absenken zu lassen.

Neben der Reissfestigkeit seines Gurtzeugs und dem Sauerstoffgehalt am Brunnenboden beschäftigt den Fachmann die Frage, ob unter dem am Grund angesammelten Schutt noch Wasser in den Brunnen sickert – oder ob der Brunnen versiegt ist.