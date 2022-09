Musikantinnen aus Grindelwald – Die zwei «Hackbrett-Wiibli» aus dem Gletscherdorf‹› Sie spielten für Fremde bei der Eisgrotte und an Wanderwegen. Als Hackbrettspielerinnen waren Anna Bühlmann-Schlunegger und Elise Baumann-Bohren weitum bekannt. Hans Heimann

Dort, wo Fremde auf die Kleine Scheidegg wanderten, spielte Elise Baumann-Bohren, hier mit einer Tochter, auf ihrem transportablen Hackbrett für einen Zustupf zu ihrem Lebensunterhalt. Foto: Archiv Andras Bodoky

«Wenn heute in der Schweiz von Hackbrett die Rede ist, denken alle an das Appenzell», sagt Andras Bodoky aus Burgdorf. Nach seiner Pensionierung nahm der 78-jährige Unterricht im Hackbrettspielen und forschte zugleich über den Ursprung dieses Instrumentes in der Schweiz.