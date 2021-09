Hotelière aus Unterseen – Die Zukunftsträgerin wurde gefeiert Sonja Salzano ist die Zukunftsträgerin 2021 für den Beruf Restaurantfachleute. In einer kleinen Feier wurde sie daheim gefeiert. Anne-Marie Günter

Die Hotelierfamilie Salzano (v.l.) mit Sandro, Patrizio, Preisträgerin Sonja und Fabian. Foto: Anne-Marie Günter

Schon wieder wurde Sonja Salzano überrascht: Ihre Mitarbeitenden, darunter Ehemann Patrizio und die im Betrieb mitarbeitenden Söhne Sandro und Fabian, organisierten für sie einen Apéro im Hotelgarten des Salzano Hotel Spa Restrauant in Unterseen.

Erst am Montag dieser Woche war Sonja in Zürich an einem glanzvollen Fest zur «Zukunftsträgerin» für die Ausbildung von Restaurantfachleuten gewählt worden. Den Preis von 10’000 Franken stiftet die Swiss Gastro Solutions der Migros. Überrascht wurde Salzano bereits, als Lea Zingrich, damals Lernende im Hotel Salzano, sie für den Wettbewerb angemeldet hatte, mit dem Gastro Suisse und Swiss Gastro Solutions die besten Berufsbildner in der Lebensmittelbranche auszeichnen.