Schulstrategie Saanen – Die Zukunft liegt im Talboden und in Schönried Auf absehbare Zeit wird weiter an allen sieben Schulen der Gemeinde Saanen unterrichtet. Doch die Zukunft gehört gemäss Schulstrategie den Schulhäusern im Talboden und in Schönried. Godi Huber

1 / 4 Die Zukunft gehört gemäss Schulstrategie den Schulhäusern im Talboden und in Schönried. Hier das Oberstufenzentrum Ebnit in Gstaad. Foto: Godi Huber

In insgesamt sieben Schulhäusern werden heute gegen 600 Schülerinnen und Schüler in 31 Klassen unterrichtet. Wie viele Schulhäuser sollen es in Zukunft sein? Dieser Dreisatz lässt sich nur schwer auflösen. Die Gemeinde Saanen hat deshalb dazu eine Schulstrategie erarbeitet, die nach einem eineinhalb Jahre dauernden, aufwendigen Prozess jetzt auf dem Tisch liegt.