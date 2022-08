Planung am Bahnhof Thun – Die Zukunft ist aufgegleist Nach einem aufwendigen Planungsverfahren liegen Visionen für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes und die städtebauliche Entwicklung vor. Godi Huber

Wie kann der Bahnhofplatz Thun und dessen Umfeld aufgewertet werden? Zur Entwicklung des Gebietes vom Bahnhofplatz in Richtung Rosenau-Scherzligen gibt es unterschiedliche Ideen. Foto: Patric Spahni

Wo sollen die Busse in Zukunft halten? Wie können die öffentlichen Plätze aufgewertet werden? Wie darf sich das Gebiet entlang des Schiffskanals bis Rosenau-Scherzligen baulich entwickeln? Diese Fragen beschäftigen in der Stadt Thun seit Jahren. Und als die Stadt über die Verlegung von Bushaltestellen auf die andere Seite der Gleise in Richtung Seefeld nachdachte, war der Protest so laut, dass die Idee sistiert und eine neue, umfassende und ergebnisoffene Planung für das «Stadtquartier Bahnhof Thun» lanciert wurde.