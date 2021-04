Neuheit für die Beatushöhlen – Die Zukunft heisst Ganzjahresbetrieb Die Beatushöhlen-Genossenschaft denkt strategisch weiter: Ein Restaurantneubau soll zu einem ganzjährigen Erlebnis beitragen. Anne-Marie Günter

Das heutige Restaurationsgebäude (rechts im Bild) soll durch einen Neubau ersetzt werden, wenn am 21. Mai die Genossenschafter zustimmen. Foto: Anne-Marie Günter

Einmalige, schön beleuchtete Höhlen in einem Naturpark, ein Museum, ein Shop mit Regionalprodukten und in Zukunft ein attraktives Restaurant. Verwaltungsratspräsident Michael Lüthi wagte an einer Medienorientierung hoch über dem Thunersee einen Blick in die Zukunft.

«Das begehrteste Ausflugsrestaurant im Berner Oberland», stand auf seiner Folie zum Thema «Restaurant St.-Beatus-Höhlen 2.0». Die Baueingabe für die umfassende Renovation des im Lauf der Jahre entstandenen Gebäudekonglomerats, aus dem das heutige Restaurant besteht, ist erfolgt.

Die Lösung wird 2,5 bis 3,5 Millionen Franken kosten.