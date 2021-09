Versammlung in Wangen a.A. – Die Zukunft des Bütschlihauses ist besiegelt Im zweiten Anlauf folgten die Stimmberechtigten dem Vorschlag des Gemeinderats. Das denkmalgeschützte Gebäude wird verkauft und findet damit zu seinen Wurzeln zurück. Melissa Burkhard

Lange stand es leer, doch bald kehrt wieder Leben ein im Bütschlihaus. Foto: Marcel Bieri

Wer sich vom Bahnhof in Wangen an der Aare aus in Richtung Gemeindeversammlung aufmachte, der kam direkt am Thema der Versammlung vorbei. Wenige Gehminuten vom Salzhaus entfernt steht es nämlich: das Bütschlihaus.

70 von insgesamt 1640 Stimmberechtigten (4,3%) fanden sich an diesem Abend ein, um endlich definitiv über die Zukunft des denkmalgeschützten Gebäudes zu entscheiden. Anders als an früheren Versammlungen sorgte das Thema dieses Mal aber für keine Diskussionen.

Vor mehr als zehn Jahren schenkte die vorherige Besitzerin Rosmarie Bütschli die Liegenschaft der Gemeinde. Seither wird in Wangen darum gerungen, was aus dieser werden soll – bis jetzt.