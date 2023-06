3:0 gegen Servette – Die Zürcherinnen holen den 24. Meistertitel Kein Team hatte in dieser Saison gegen die Genferinnen gewonnen. Im Playoff-Final schaffte es der FC Zürich. Samuel Waldis

Jubel nach Fabienne Humms 2:0 – die Spielerinnen des FC Zürich feiern auf dem Weg zum Sieg gegen Servette. Foto: Urs Bucher (freshfocus)

Schon eine Viertelstunde vor Schluss kamen sie auf dem St. Galler Rasen alle zusammen. Alle, die das Trikot des FC Zürich trugen. Und alle, die den gelben Überzieher der Ersatzleute trugen. Gerade eben hatte Fabienne Humm das 2:0 erzielt, sich mit ihrem 18. Treffer zur Torschützenkönigin gemacht und den FCZ zum Meistertitel geschossen. Ein paar Einwürfe und Auswechslungen später fiel noch das 3:0, erzielt von Alayah Pilgrim in der 92. Minute. Dann war der 24. Titel für den FCZ amtlich.

Die Zürcherinnen gewannen, weil sie über die ganze Partie gesehen die offensive Dominanz auf den Rasen legten, die sie schon die ganze Saison ausgezeichnet hatte; und weil sie die Genfer Topscorerin Natalia Padilla aus dem Spiel nahmen. Während das Team von Trainerin Jacqueline Dünker den Titel feiert, müssen die Genferinnen verdauen, dass sie in dieser Saison ein einziges Spiel verloren haben. Das letzte. Das entscheidende. «Das ist das Dumme an diesem Modus», sagte Coumba Sow dazu im Fernsehinterview. Die Schweizer Nationalspielerin war nach einer Stunde eingewechselt worden und hatte wenig Einfluss bei den Genferinnen.

Eine kleine Enttäuschung: die Zuschauerzahl

Der FCZ hatte gegen Servette in dieser Saison zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Dass die Zürcherinnen das wichtigste Spiel gewannen, war an diesem Freitagabend allerdings der konsequente Ausgang, denn es spielten praktisch nur sie. Früh schoss Marie Höbinger einen Freistoss aus rund 30 Metern über das Tor, danach vergab Seraina Piubel eine der grössten Chancen, später liess Viktoria Pinther eine fast ebenso grosse liegen. Das 1:0 fiel dann Sekunden vor der Pause und nach einem Eckball: Servette konnte diesen klären, doch an der Strafraumgrenze setzte Höbinger zum Dropkick an. Und dieser flog so genau in die entfernte untere Torecke, dass es auch für eine starke Torhüterin wie Ines Pereira nichts zu halten gab.

Praktisch alle Zuschauerinnen im Kybunpark kamen aus Zürich. Mit ihren Gesängen gaben sie dem Spiel einen akustischen Rahmen. Und den brauchte es. Denn die Zuschauerzahl von 1937 Menschen war an diesem Abend die einzige Zürcher Enttäuschung.

Samuel Waldis schreibt für Tamedia und andere. Mehr Infos @samswald

