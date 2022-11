Tagestipp: «Rechnitz (Der Würgeengel)» – Die Zofe als Augenzeugin Isabelle Menke hat sich Jelineks sprachgewaltigen Monolog zu eigen gemacht.

Isabelle Menke spielt Zofe und Gräfin. Foto: Toni Suter / T+T Fotografie

Seit 2009 tourt Isabelle Menke mit dem Monolog «Rechnitz (Der Würgeengel)» von Elfriede Jelinek. Nun gastiert die Schauspielerin, die Ensemblemitglied von Bühnen Bern ist, in den Vidmarhallen. Auf Schloss Rechnitz an der österreichisch-ungarischen Grenze steht in den letzten Kriegstagen 1945 die Rote Armee vor der Tür – und die Gräfin flüchtet mit einem SS-Ortsgruppenführer in eine Villa am Luganer See. In Jelineks Text kommt die Zofe zu Wort, die auf dem Schloss zurückgelassen wurde. Menke versetzt sich sowohl in die Rolle der Gräfin als auch in die der Dienstbotin. «Selten hat man einen Ein-Frau-Abend gesehen, der so schillernd und differenziert ausgearbeitet war wie dieser», schrieb der «Tages-Anzeiger» über die Inszenierung. (sas)

Fehler gefunden?Jetzt melden.