Eissport in Langenthal – Die zentrale Frage bleibt: Wer zahlt? Ein Jahr ist seit dem Ja der Bevölkerung zur Planung eines neuen Eisstadions im Hard vergangen. Wir wollten wissen, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Julian Perrenoud , Kathrin Holzer

Stadtbaumeisterin Sabine Gresch vor den Schrebergärten im Hardquartier. Hier soll dereinst ein neues Stadion stehen. Fotos: Adrian Moser

Die vielen Häuschen und Unterstände aus Holz und Plastik sind an diesem Märzmorgen verlassen. Die vereinzelten Gartenstühle unbesetzt. Das Leben, es ist nach dem Winter noch nicht zurückgekehrt in die Schrebergärten in Langenthals Norden. Stadtbaumeisterin Sabine Gresch führt durch einen schmalen Durchgang zwischen den Bauten hindurch auf eine angrenzende Grünfläche nahe der Bern-Zürich-Strasse.

«Hier wirkt schon alles etwas grosszügiger», sagt sie. Und überhaupt zeige sich hier besser, weshalb der Standort ein idealer sei für den Bau eines neuen Eisstadions.