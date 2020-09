Verkehr im Oberhasli – Die Zentralbahn übernimmt die Meiringen-Innertkirchen-Bahn Die KWO und die Zentralbahn verhandeln über die Verkaufsmodalitäten der Meiringen-Innertkirchen-Bahn in die Zentralschweiz.

Die Meiringen-Innertkirchen-Bahn geht an die Zentralbahn über. Foto: PD

Die Meiringen-Innertkirchen-Bahn (MIB) verbindet Meiringen und Innertkirchen und erschliesst die touristisch beliebte Aareschlucht. Nun hat sich die heutige Betreiberin, die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO), entschieden, die MIB per 1. Januar 2021 an eine neue Betreibergesellschaft zu übergeben. Das schreibt sie in einer Mitteilung.

Grund seien unter anderem «die wachsenden regulatorischen Vorgaben und der Aufwand für den Betrieb der Bahn», der nicht zum Kerngeschäft eines Kraftwerksbetriebs gehöre. Da die Netze der MIB und der Zentralbahn in Meiringen aneinandergrenzen, mache eine Übergabe an die Zentralbahn Sinn.

Direkt von Interlaken nach Innertkirchen?

Nach intensiven Kontakten haben die beiden Unternehmen mit einer Absichtserklärung, einem sogenannten «Letter of Intent», das geplante Vorgehen bekräftigt. Bis Ende 2020 bereiten die Zentralbahn und die KWO jetzt den rechtlichen, organisatorischen, finanziellen und betrieblichen Wechsel der MIB zur Zentralbahn vor. Ab Anfang 2021 übernimmt die Zentralbahn die integrale Verantwortung für den Betrieb der MIB.

Die sechs Mitarbeitenden der MIB werden zu ähnlichen Konditionen durch die Zentralbahn übernommen. Im Rahmen einer Studie klärt die Zentralbahn im Weiteren die erforderlichen Massnahmen für eine Durchbindung von Interlaken Ost nach Innertkirchen. Mit diesem Schritt würde mittelfristig das Umsteigen in Meiringen entfallen und der Komfort für die Reisenden erhöht.

pd/maz