Huttwiler Traditionsanlass – Die Zeitreise findet zwei Monate später statt Der historische Handwerkermarkt wird in den September verlegt. Zudem findet er neu an drei Tagen statt. Yanick Kurth

Nach der überstandenen Corona-Pandemie sollen in Huttwil wieder Ritterkämpfe stattfinden. Hier eine Aufnahme vom Handwerkermarkt 2018. Foto: Marcel Bieri

Ritterkämpfe mit Schild, Schwert und Speer, mittelalterliches Lagerleben und damaliges Handwerk werden am historischen Handwerkermarkt in Huttwil jeweils Realität. Die Besucherinnen und Besucher lassen sich zurück in eine andere Zeit versetzen, fernab vom Heute, Jetzt und Hier. Doch dieses Jahr war wegen der Corona-Krise ungewiss, ob der beliebte Markt überhaupt durchgeführt werden kann. Nun herrscht Klarheit.