Eine Tasse und Wandel im Büro – Die Zeit ist abgelaufen «BE-Post»-Kolumnistin Cornelia Leuenberger macht sich Gedanken über Veränderungen im Leben. Cornelia Leuenberger

Die Tasse mit dem Leuchtturm ist einem starken Umbruch zum Opfer gefallen. Foto: we

Liebe Leuchtturm-Tasse

So kann es gehen, liebe Tasse. Gestern ein Star, heute vergessen. Wobei Dir das egal sein dürfte. Ich schreibe diese Zeilen denn auch nicht, weil ich Dir gegenüber ein schlechtes Gewissen hätte. Ich schreibe sie, weil Du für etwas stehst, was uns alle immer wieder betrifft: den Wandel, die Veränderung.

Ich brachte Dich vor mehr als 10 Jahren aus den Ferien mit. Du warst eigentlich als Kaffeetasse gedacht. Bald aber merkte ich: Dafür taugst Du nicht. In Deinem Innern erhebt sich ein Leuchtturm, aus Dir zu trinken war wenig angenehm, immer stiess meine Nasen- an Deine Turmspitze. Also bekamst Du eine neue Aufgabe.