Registration beginnt – Die zehn wichtigsten Fragen zum Impfstart im Kanton Bern Bernerinnen und Berner ab 75 Jahren werden ab Montag geimpft – in Impfzentren oder direkt in Alters- und Pflegeinstitutionen. Was man dazu wissen muss. Chantal Desbiolles

Das kantonale Impfzentrum im M-Parc Wankdorf nimmt in den Räumen der Migros-Klubschule am Montag seinen Betrieb auf. Foto: Adrian Moser

Wie viele Impfdosen hat der Kanton Bern erhalten?

In einer ersten Lieferung sind 25’000 Dosen des Vakzins von Pfizer/Biontech eingetroffen. Das kantonale Impfzentrum in Bern-Wankdorf ist auf bis zu 600 Impfungen pro Tag ausgelegt. Rechnet man die Kapazitäten aller Impfstandorte dazu, wären im Kanton Bern theoretisch 5000 Impfungen pro Tag möglich. Tatsächlich wird sich diese Zahl anfänglich bei 1200 Nadelstichen pro Tag bewegen, inklusive der Impfaktionen in den Alters- und Pflegeheimen. Sobald mehr Dosen verfügbar sind und auch der Impfstoff des US-Herstellers Moderna, kann der Kanton die Impfraten erhöhen.