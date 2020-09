Sweet Home: Zügeltipps – Die zehn besten Tipps für den Umzug Zügeln ist und bleibt eine grosse Sache. Aber mithilfe dieser guten Ideen gehts einfacher und macht viel mehr Freude. Marianne Kohler

1 — Zügeln Sie erwachsen

Wird der Haushalt grösser, die Wohnung eleganter und Sie älter, kommt die Zeit, in der ein Zügelunternehmen angesagt ist. Irgendwann ist es einfach vorbei mit den Freunden, dem kleinen Mietbus und der Familie als Helfer. Auch brauchen Sie gute Zügelkisten und zwar genügend. Das Zusammensuchen von Bananenkisten und das Stopfen von Ikeataschen genügen ganz einfach nicht mehr, ausser man zieht aus der WG oder der ersten kleinen Wohnung aus. Zügeln ist immer eine grosse emotionale Angelegenheit, denn man verlässt ein Zuhause für ein anderes. Am besten packen Sie schnell und effizient in Zügelkisten und schreiben diese gut an. Beginnen Sie mit den Sachen, die Sie nicht mehr brauchen und packen Sie die paar Küchensachen, wichtige Alltagsdinge und die Kleider, die Sie am meisten anziehen ganz am Schluss als eine Art Expresspakete, die Sie entsprechend auffällig markieren. So finden Sie sie auch schnell wieder. Nutzen Sie die Zeit des Umzugs auch für eine Entrümpelung und trennen Sie sich von Dingen, die Sie nicht mehr brauchen oder mögen. Denken Sie dabei auch an wohltätige Unternehmen. (Bild über: 55 Kvadrat)

2 — Stellen Sie die Möbel nicht wie in der letzten Wohnung

Ein Fehler, den man meist ganz automatisch bei einem Umzug macht, ist der alles schnell wieder so zu stellen und ordnen wie man es sich von der alten Wohnung her gewohnt ist. Was als eine gute und tröstende Idee verlockend ist, funktioniert meist nicht. Denn alle Wohnungen sind anders und die Möbel passen nicht auf die gleiche Art in neue Räume. Bleiben Sie offen und gehen Sie nach Gefühl. Am besten besuchen Sie die neue Wohnung ein paar Mal vor dem Umzug, damit Sie sich einfühlen können und Sie Ideen bekommen, wo Sie am liebsten auf dem Sofa sitzen würden, wie das Bett am besten steht, damit man gut schlafen und aufwachen kann oder wo der Tisch am freundlichsten wirkt. (Bild über: Alexander White)

3 — Leben Sie nicht aus den Zügelkisten

Leben aus Koffern und Kisten gibt nie ein Zuhausegefühl. Packen Sie schnell aus - auch wenn Sie müde sind. Das Auspacken und Einordnen verbindet Sie mit dem neuen Ort. Es ist eine Art Eroberung. Beginnen Sie mit dem, das Ihnen am meisten bedeutet, das geht am Einfachsten, macht Freude und ist so was wie eine Vorspeise, die Appetit auf das ganze Menu macht. Bei mir sind das Bücher. Es ist gar nicht so wichtig, dass das Auspacken mit den praktischen Dingen beginnt, Hauptsache es macht Lust auf mehr und auf schnelles gutes Arbeiten. (Bild über: Aurelie Lecuyer on Instagram)

4 — Schaffen Sie schnell ein schönes Entrée

Es ist nie schön in ein überstelltes Entrée zu treten, besonders nicht, wenn eh alles noch provisorisch und unbestimmt ist, wie am Anfang eines neuen Wohnlebens. Also gestalten Sie schnell das Entrée freundlich. Nutzen Sie es nicht als Ablageort, sondern als Willkommensgruss. (Bild: Zara Home)

5 — Kreieren Sie keinen Showroom

Wenn Sie von einer kleinen Wohnung in eine grosse ziehen, brauchen Sie meistens neue Möbel und Wohnaccessoires. Dabei kann vieles schief gehen. Man möchte vielleicht schnell alles perfekt haben und kauft praktisch ein – oft in einem oder wenigen Geschäften. Die Gefahr dabei ist gross, dass danach Ihre Wohnung wie solche Geschäfte aussehen. Kreieren Sie ein Zuhause, keinen Showroom. Nur dann wohnen und leben Sie glücklich. Warten Sie lieber auf ein bestimmtes Stück, lassen Sie alles natürlich wachsen und geniessen Sie die Zeit der Eroberung des neuen Territoriums. (Bild über: Découvrir l'endroit du décor, Quelle: Alvhem)

6 — Setzen Sie Pläne sofort um

Gewisse Dinge aber lohnen sich gleich anzugehen. Besonders bei praktischen Lösungen ist es wichtig, dass man diese schnell umsetzt, sonst gewöhnt man sich an ein Provisorium und nimmt dieses nicht mehr als solches wahr. Solche Schwachstellen sind etwa die Platzierung beziehungsweise Integration einer Waschmaschine in einem Bad oder die Garderobe und der Schuhschrank. (Bild über: Decoist)

7 — Lassen Sie Bestehendes anpassen und Neues auf Mass anfertigen

Was auch Sinn macht im Voraus anzugehen, ist das Anpassen bestehender Möbel. Passen Ihre Schränke in die neue Wohnung? Wünschen Sie sich ein bestimmtes Regal auf Mass? Wenn Sie dafür nicht nach dem Umzug ewig warten müssen, wohnen Sie schneller besser und schöner. Dazu gehören auch Vorhänge auf Mass. (Bild über: Stadshem)

8 — Geben Sie dem Bad Zusatzmöbel

Bereits vor dem Umzug wissen Sie was genau, was das neue Badezimmer bietet. Kümmern Sie sich also auch vor dem Umzug um clevere und hübsche Zusatzmöbel. Vielleicht brauchen Sie ein kleines Regal, ein Möbel unter das Lavabo, einen Hocker, einen Duschvorhang oder einen Schrank für die Badetücher. Wenn Sie das alles beim Einzug bereit haben, dann ist das Badezimmer im Nu fertig eingerichtet. Falls nicht, leben Sie vielleicht monatelang mit Badeprodukten aus der Zügelkiste, duschen ohne Vorhang, brauchen ständig neue Tücher und müssen immer putzen. (Bild über: Fantastic Frank)

9 — Streichen Sie die Wände erst nach ein paar Monaten

Etwas, das aber meiner Meinung nach Zeit braucht, ist die richtige Wahl der Farben an den Wänden. Es gibt Farbberater, die raten alles im Leerzustand neu zu streichen. Klar, das ist vielleicht einfacher und verlockend. Aber ich finde, man spürt erst nach ein paar Monaten auf welche Farben man wirklich Lust hat, wie sich das Licht in den Räume verhält und welche Farben wirklich zu den Möbeln passen. (Bild über: The Socialite Family)

10 — Vergessen Sie den Balkon nicht

Auch wenn jetzt der Herbst und der Winter kommen – es lohnt sich, den Balkon oder den Garten so anzugehen, dass man auch gerne raus geht. Gerade jetzt ist frische Luft von grosser Bedeutung. Wenn auf dem Balkon Zügelkisten und verlorene Dinge stehen, dann ist er traurig und man hat keine Lust, die Türen zu öffnen oder bei Sonnenschein draussen zu sitzen. Stylen Sie die Balkonmöbel bereits winterlich, mit Kissen und Fellen. Stellen Sie einige Pflanzen in Töpfe raus und schon haben Sie den Anfang von einem kleinen Outdoorpardies. (Bild über: Stadshem)

Auch Sweet Home ist umgezogen

Mein letzter Umzug ist zum Glück schon 12 Jahre her. Aber ich entsinne mich noch genau an das aufwühlende Gefühl, eine Wohnung zu verlieren und ein neues Wohnleben anzufangen. So ähnlich ist es nun mit dem Sweet-Home-Blog. Dieser ist zu Beginn des Monats, während meiner Ferien, umgezogen und wurde in ein neues System eingebaut. Die Gefühle sind ähnlich und wie bei einer richtigen Zügelte ist auch hier, im neuen Zuhause des Sweet-Home-Blogs, noch nicht alles perfekt und fertig eingerichtet. Einige Funktionen, wie etwa das Ausdrucken der Rezepte oder Pinterest folgen später. Das «Büchergestell» ist aber schon ein bisschen gefüllt und macht hoffentlich weiterhin grosse Lust zum Schmökern – zum Beispiel die erste Geschichte im neuen Zuhause, nämlich die über die neue Wohnfarbe Grasgrün, nochmals zu lesen. (Bild: Celine Hallas auf Instagram)

Bitte schreiben Sie mir… wenn Sie Fragen oder Ideen haben oder ein Bild schicken möchten: marianne@mariannekohler.ch. Ich freue mich darauf und werde diese Woche auch die vielen Mails beantworten, die ich von Ihnen liebe Leserinnen und Leser während meiner Ferien zum Sweet-Home-Blog bekommen habe.

