Leserreaktionen – «Die Zeche zahlt letztendlich die Bevölkerung» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Corona-Massnahmen und deren finanziellen Folgen.

Ein Leser kritisiert, dass die Impfungen in der Schweiz zu wenig rasch vorangehen. Und deshalb immer noch so strenge Massnahmen im Land herrschen. Foto: Keystone

Zu «Blausee-Besitzer wehren sich gegen Maulkorb»

Dank intensiver Brillenpflege las ich unvernebelt: «Im Umweltskandal um den Steinbruch Blausee sollen die Betreiber des Naturparks vom Staatsanwalt zum Stillschweigen verpflichtet werden?» Warum? Habe ich etwas falsch verstanden oder im Wort Staatsanwalt den «i» übersehen (Stasi)? Ich bin felsenfest der Meinung: Diese inzwischen bekannte Zürcher Abfallentsorgung in den Kantonen Solothurn und Bern ist schweizweit kein Einzelfall. Ich getraue mir gar nicht vorzustellen, was alles in Europa oder gar weltweit in dieser Angelegenheit passiert. Unsere Meere – wenn sie könnten – würden vermutlich extrem laut heulen! Hansruedi Haener, Wichtrach

Zu «Berset lässt sein Impfziel wieder fallen»

Seit Mitte Dezember stehen erste Impfstoffe zur Verfügung. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich zum Impfen anzumelden. Bald stellten sich IT-Probleme heraus, wer sich telefonisch anmelden wollte, kam nicht oder erst nach langer Zeit durch. Und jetzt zeigen sich Engpässe bei der Lieferung. Während Israel innert kurzer Zeit einen grossen Teil der Bevölkerung geimpft hat, hinkt die Schweiz hinten nach. Es scheint, dass unsere Regierung zu spät reagiert hat. Wären die Impfstoffe bereits im Frühling oder im Frühsommer bestellt worden, hätte der Bundesrat weniger strengere Massnahmen verfügen müssen. Die Zeche zahlt letztendlich die Bevölkerung, vor allem die Nachkommen in fünfzehn bis zwanzig Jahren. Darum wäre es wünschenswert jetzt im Eiltempo die Impfstrategie mit den Kantonen zu fördern, damit die Liefertermine eingehalten werden und dass, wer geimpft werden will, dies bis Ende Juni auch ist. Urs Mathys, Thun

Zu «Heizen gegen den Klimawandel»

Ein Zitat aus dem Artikel: «90'000 Ölheizungen im Kanton Bern tragen massgeblich zum Klimawandel bei». Das ist für mich nicht seriöser, fundierter und neutraler Journalismus, welchen ich von meiner Zeitung erwarte. Ich bin enttäuscht. Im Umkehrschluss: Würde man mit der Stilllegung der Ölheizungen im Kanton Bern den Klimawandel massgeblich rückgängig machen? Eher unwahrscheinlich. Der Anteil der gesamten Schweiz am weltweiten CO2-Ausstoss beträgt gerade mal ein Promille. Das geht rein rechnerisch nicht auf. Man mag es in der heutigen Zeit nicht hören wollen, aber nein, das CO2 ist nicht hauptverantwortlich für den Temperaturanstieg. Viel entscheidender für die Temperatur sind die Position der Erde zur Sonne und die Sonnenaktivität. Die Eiszeiten sind auch ohne menschliches Zutun vergangen. Patrik Frank, Hettiswil