Gemeindeversammlung Gurzelen – Die Zahlen sind viel besser als erwartet Mit einem Ertragsüberschuss von 161’400 Franken schliesst die Jahresrechnung der Gemeinde Gurzelen deutlich besser ab als budgetiert. Dies dank mehr Steuereinnahmen. Stefan Kammermann

Die Unwetter im vergangenen Sommer haben im Gebiet Hohle (Gemeinde Gurzelen) Sanierungsbedarf an der Entwässerungsleitung aufgezeigt. Foto: Stefan Kammermann

«Die Jahresrechnung schliesst massiv besser ab als erwartet», sagte Finanzverwalterin Kathrin Reber am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Gurzelen. Und sie dokumentierte dies mit Zahlen: Die Rechnung 2021 weist einen Ertragsüberschuss von 161’400 Franken aus – dies bei einem Gesamtaufwand von 3,63 Millionen Franken. Das Budget rechnete noch mit einem Minus von 57’500 Franken.