Gemeindeversammlung Linden – Die Zahlen sind etwas weniger rot Die Gemeindeversammlung in Linden hat die Rechnung trotz Defizit genehmigt. Mit ein Grund: Die Zahlen sind weniger rot als budgetiert. Marco Zysset

Aussicht auf die Gemeinde Linden mit der Stockhornkette im Hintergrund. Foto: Stefan Kammermann

139'927 Franken: So viel gab die Gemeinde Linden 2021 mehr aus, als sie einnahm. Diese Botschaft überbrachte Gemeinderat Thomas Ramseier am Mittwochabend im Saal des Gasthofs Linde den 21 anwesenden Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung. Der Blick auf den Gesamtaufwand von 4,91 Millionen Franken relativierte indes die Höhe des Aufwandüberschusses. Zieht man in Betracht, dass das Budget gar von einem Minus von 142'120 Franken im Gesamthaushalt der Gemeinde ausgegangen war, erstaunt es nicht, dass das Defizit emotionslos zur Kenntnis genommen und die Rechnung letztlich einstimmig genehmigt wurde.