Kreidezähne bei Kindern – Die Zähne bröckeln, und niemand weiss, warum Immer mehr Kinder erkranken an einer seltsamen Störung des Zahnschmelzes, doch die Ursachenforschung ist schwierig. Was Eltern trotzdem tun können. Inga Rahmsdorf

«Kreidezähne sind eine neue Volkskrankheit, die uns die nächsten Jahrzehnte noch massiv beschäftigen wird», sagt Kinderzahnheilkunde-Experte Norbert Krämer. Foto: Getty Images/Tetra images RF

Manchmal erschrecken Eltern, wenn sie in den Mund ihrer Kinder schauen: Auf der Oberfläche der gerade nachgerückten bleibenden Backenzähne sind gelbe Flecken zu sehen. Die Zähne sind nicht gesund, sie zerbröseln und schmerzen beim Essen, Trinken und Putzen. Viele Kinder weltweit leiden an sogenannten Kreidezähnen – wie viele es genau sind, weiss niemand. Die Krankheit hat nichts zu tun mit schlechter Mundhygiene oder grosser Freude am Zuckernaschen, und sie trifft Mädchen wie Jungen, verunsichert Eltern und lässt Zahnärzte ratlos zurück.