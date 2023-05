Nordtribüne gesperrt

Nachdem die Disziplinarkommission der SFL im Jahr 2023 bereits zweimal schon gleich entschieden hatte (danach wurden die Sanktionen vom Rekursgericht jedoch gesenkt), wird dieses Mal die Nordtribüne für die Fans des FC Sion tatsächlich geschlossen. Die Arbeitsgruppe der Bewilligungsbehörden hat diese Entscheidung am Dienstag nach den Vorfällen nach dem Derby am Samstag in Genf getroffen, teilt die Swiss Football League mit. (PD)