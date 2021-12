Champions League – Die Young Boys verschaffen sich Achtung im Old Trafford YB beschliesst die Gruppenphase mit einem 1:1 bei Manchester United, zu wenig für die Europa League. Nach Rieders Traumtor wäre sogar mehr drin gewesen. Moritz Marthaler

Torschütze Fabian Rieder (l.) klatscht mit Jordan Siebatcheu ab. Foto: Thomas Hodel (Keystone)

Irgendwann in der zweiten Halbzeit spielen die Young Boys Powerplay im Old Trafford. Das bereits für den Achtelfinal qualifizierte Manchester United schont Personal, wechselt mitten in der Partie sogar den Torwart aus. Es ist ein Wechsel nahe der Arroganz – und sie wird von YB fast bestraft. 1:1 steht es, und nach etwas mehr als einer Stunde wird Maceiras von Hefti ideal freigespielt, er verpasst freistehend aus zehn Metern.

Noch im Hinspiel in Bern war der Gegner deutlich aufsässiger, aber letztlich doch erfolglos. Der umjubelte 2:1-Startsieg löste Euphorie aus, doch nach den ersten drei Punkten holten die Young Boys bis am Mittwoch nur noch einen Punkt, schwer schien bisweilen die Erwartung nach diesem Coup auf den Berner Schultern zu lasten.

Gelb-Schwarz zeigt sich von Beginn an frisch und frech. YB startet beschwingt, mutig, traut sich etwas zu – und erhält dennoch ein frühes Gegentor. Nach Abstimmungsproblemen kann Shaw ungestört flanken, Lefort und Lustenberger verlieren in der Mitte Greenwood aus den Augen, 0:1. Zum sechsten Mal im sechsten Spiel gerät YB in dieser Champions League in Rückstand.

Old Trafford. – 75’000 Zuschauer – SR: Bastien (FRA)Tore: 9. Greenwood 1:0. 42. Rieder 1:1.YB: Faivre; Maceiras, Camara, Lustenberger, Lefort; Martins, Aebischer; Elia, Rieder, Ngamaleu; SiebatcheuEinwechslungen: 62. Sierro für Aebischer. 62. Hefti für Rieder. 62. Kanga für Siebatcheu. 77. Lauper für Camara. 87. Maier für Elia.Bemerkungen: YB ohne Von Ballmoos, Garcia, Mambimbi, Fassnacht, Petignat (verletzt), Nsame, Monteiro (rekonvaleszent), Spielmann, Ammeter (nicht im Aufgebot).

Dabei sollte der Ausflug ins grosse, mit 75’000 Zuschauern gefüllte Old Trafford für die Young Boys auch als Eskapismus von der tristen Realität in der Super League dienen. Unter den grossen Bühnen dieser Fussballwelt ist das «Theatre of Dreams» ganz vorne mit dabei. Doch einige der Hauptdarsteller fehlen beim bereits als Gruppensieger feststehenden Gegner, vom neuen Trainer Ralf Rangnick an der Seitenlinie abgesehen. Elf Wechsel sind es im Vergleich zum Wochenende, Ronaldo, noch immer ohne persönlichen Sieg gegen YB, Sancho, Rashford oder Fred stehen gar nicht erst im Aufgebot, auf dem Feld ist vor allem Ergänzungspersonal, auf der Bank sitzen Nachwuchsspieler.

Ausgleich – und wie!

In der YB-Abwehr ergibt es sich, dass der 24-jährige Camara neben dem 33-jährigen Lustenberger spielt, Camara in seiner bereits achten, Debütant Lustenberger in seiner ersten Partie in der Königsklasse. Und die beiden stehen sofort im Zentrum.

Camara verschätzt sich gegen Greenwood, Lustenberger klärt Matas Abschluss im Zentrum, feiert es wie ein Tor. Es ist eine Vorahnung des YB-Captains. Kurz vor der Pause – Ngamaleu prallte der Ball im eigenen Strafraum kurz zuvor noch penaltyverdächtig an den Arm – gleicht der Schweizer Meister aus, und wie! Rieder setzt gegen Wan-Bissaka nach, schlenzt den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuss in die Ecke. 1:1, YB ist plötzlich dran an Rang 3 – und auch an der Europa League?

Aus Italien nämlich kommt die Kunde, dass die Begegnung zwischen Atalanta und Villarreal wegen Schneefalls auf Donnerstag verschoben wird. Entscheidung vertagt, bei einem YB-Sieg wäre noch unklar, ob das Glück auch zur Europa League reicht.

Dass YB in einer internationalen Ausmarchung mit Manchester United, Villarreal und Atalanta in der letzten Runde überhaupt noch um Platz 3 mitspielt, ist nicht selbstverständlich. Die Young Boys fielen in der Champions League irgendwie nie ganz durch, obwohl sich ihre Formkurve in der Liga mit den Temperaturen durch den Herbst senkte, in den Heimspielen vermochten sie Paroli zu bieten. Auswärts hingegen haben die Berner bis am Mittwoch in der Königsklasse noch gar keine Punkte geholt, nicht in der Kampagne 2018, nicht in den letzten Monaten.

Erinnerung an 2018

Das schicken sie sich in der zweiten Halbzeit zu ändern an. Vor Maceiras’ Grosschance rettet Goalie Faivre einmal toll, wenig später setzt strömender Regen ein. Vor drei Jahren verloren die Young Boys an gleicher Stätte unglücklich und durch einen späten Gegentreffer 0:1, schieden damit aus dem Europacup aus. Und auch diesmal scheinen sie für den grossen Aufwand nicht voll belohnt zu werden. YB powert, United hat keine Lust mehr. Kanga hat eine Möglichkeit, Sierro schliesst ungenau ab.

Mehr geht nicht. Die Young Boys holen den Ehrenpunkt im Old Trafford, müssen aber mit fünf Punkten in der Endabrechnung die Segel streichen, der Europacup ist für sie vorbei.

