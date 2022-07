Live aus dem Trainingslager – Die Young Boys testen gegen Lausanne-Ouchy Nach einer Woche voller Fitness- und Taktiktraining trägt YB im Berner Oberland ein Testspiel gegen den Challenge-Ligisten aus. Die Partie im Livestream.

Die Young Boys bestreiten zum Abschluss des Trainingslagers in Gstaad ein Testspiel auf dem Fussballplatz Schützebode in Saanen gegen Stade Lausanne-Ouchy. Das Spiel beginnt um 17 Uhr und kann an dieser Stelle im Livestream verfolgt werden.

