Fünf Änderungen

Im Vergleich zur letzten Partie des FCB – dem 2:2-Unentschieden in der Conference League daheim gegen Zalgiris Vilnius – ändert FCB-Coach Alex Frei seine Formation auf fünf Positionen: Calafiori ersetzt Katterbach in der Linksverteidigung, Pelmard spielt für Comas in der Innenverteidigung, Burger spielt für Frei im zentralen defensiven Mittelfeld und Males rückt ins zentrale offensive Mittelfeld. Seinen vakanten Posten im rechten offensiven Mittelfeld übernimmt Dan Ndoye. Im Sturm spielt Bradley Fink für Andi Zeqiri.