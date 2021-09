2. Spiel, 2. Sieg – Die Young Boys bringen dem BSV Bern Glück Martin Rubin befindet sich mit seinem neuen Team im Hoch. Auf den Coup gegen Meister Pfadi Winterthur folgt der Erfolg über Kriens. Adrian Horn

YB-Spieler Jordan Lefort klatscht den Beteiligten zu, nachdem er den Ball vor dem Anwurf übergeben hat. Foto: Raphael Moser

So. Genau so hatten sie sich das vorgestellt beim BSV. Trainer Martin «Tinu» Rubin, der Meisterschütze von 1985, sollte den Club zurück an die Spitze führen. Und nach ersten Erkenntnissen tut er dies auch.

Den von Olympiasieger Goran Perkovac gecoachten HC Kriens-Luzern besiegten die Berner am Donnerstagabend – mit 32:30 und damit demselben Skore, mit dem sie vor Wochenfrist Meister Pfadi Winterthur bezwungen hatten. Es war der zweite Erfolg im zweiten Saisonspiel – und ein neuerlicher Coup gegen einen höher eingeschätzten Gegner.

Einer der Matchwinner: Keeper Simon Schelling glänzt. Foto: Raphael Moser

Lange Zeit wars so was wie der Tag der offenen Tore. Mit gefühlt jedem Angriff trafen die Teams zunächst; 15:14 lautete der Zwischenstand nicht etwa zur Pause, sondern nach erst 22 Minuten. Davor hatte der eingewechselte Simon Schelling für die erste Berner Parade gesorgt. Ebendieser Schelling wurde zunehmend zum Faktor, weil er nun regelmässig hielt, während sein Gegenüber kaum je reüssierte.

Auch wegen der Vorteile auf der Torhüterposition führte der BSV nach 33 Minuten erstmals mit drei Treffern Differenz. Erfolgreich gewesen war per Siebenmeter Pontus Zettermann, der Zuzug der Berner, der auch im zweiten Auftritt demonstrierte, eine nicht unwesentliche Verstärkung sein zu können. In seinen besten Momenten erinnerte er, der leichtfüssige, spielstarke Schwede, an Nicolas Raemy, den Linkshänder von Kantonsrivale Wacker.

Bloss die Kulisse enttäuscht

In einem ungemein schnellen Spiel fielen die Tore weiterhin reihenweise. Man wähnte sich in einer dieser Trainingseinheiten, in denen die Verteidiger zwar dastehen, aber nicht mit besonders viel Vehemenz eingreifen sollen. Und auf der Tribüne dürften sich die YB-Spieler gedacht haben: So leicht fällt Toreschiessen nicht mal uns. Eingeladen wurden die Vertreter des BSC, und ihre Präsenz passte irgendwie ganz gut zur Gemengelage. Möglicherweise vollziehen die Handballer ja die gleiche Entwicklung wie der Serienmeister, der das Verliererimage längst abgelegt hat, das dem BSV nach 35 Jahren ohne Titel ein bisschen anhaftet.

Die YB-Spieler gehörten zu den bloss 292 Leuten, welche die Partie besuchten. Euphorie ist in Gümligen noch nicht ausgebrochen. Trotz Rubin.

Martin Rubin coacht den BSV zu einem weiteren Erfolg. Foto: Raphael Moser

