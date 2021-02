Nach Coup in der Europa League – Die YB-Spieler sind gelandet Die Mannschaft der Young Boys ist zurück in Bern, nachdem sie am Donnerstag Bayer Leverkusen aus der Europa League warf. Wir berichten fortlaufend vom Flughafen Bern-Belp. Benjamin Lauener UPDATE FOLGT

Ankunft BSC Young Boys am Flughafen in Belp nach dem gewonnen Spiel in Leverkusen am 26.02.2021.

Foto: Stefan Wermuth

Stefan Wermuth Ankunft BSC Young Boys am Flughafen in Belp nach dem gewonnen Spiel in Leverkusen am 26.02.2021.

Foto: Stefan Wermuth

Stefan Wermuth Ankunft BSC Young Boys am Flughafen in Belp nach dem gewonnen Spiel in Leverkusen am 26.02.2021.

Foto: Stefan Wermuth

Stefan Wermuth 1 / 8

Um 13.42 ist der Flieger aus Köln mit den YB-Stars an Bord in Belp gelandet. Derzeit befindet sich die Mannschaft noch im Flughafengebäude. Rund 50 Fans warten draussen auf sie. Vereinzelt mit Fahnen, Schals oder Trikots erwarten sie die Young Boys am Flughafen Bern-Belp. Zwei ältere Herren tauschen sich bei einer Zigarette schon über den kommenden Gegner in der Europa League Ajax Amsterdam aus. «Dsch guet. Ajax chasch schlah.»

Eine Frau etwas weiter erklärt, warum sie heute hier ist. Sie spaziere oft durchs Quartier und YB sei halt einfach gut, da wollte sie vorbei schauen. «Es lenkt auch von der übrigen Situation ab, das tut gut.» Noch zehn Minuten, dann sollten die Fans fürs Warten belohnt werden und ihre Helden zu Gesicht bekommen.

Einige Leute sind auch einfach per Zufall am Flughafen gelandet. Andere scheinen es aber geplant zu haben, sie tun sich an Bier und Sandwich gütlich. So auch ein Geschäftsmann. Er habe die Nacht gearbeitet, das sei sein Feierabendbier.

Zwei Väter mit Kindern sind ebenfalls vor Ort. Die Kids hissen die gelb-schwarze Flagge, die Väter versuchen die Aufregung zu bremsen. Was nicht durchwegs gelingt. «Als YB in die CL kam, waren unsere Frauen dabei, jetzt wir, das stört uns nicht wirklich», erklärt jener Vater grinsend, der sogar gelb-schwarze Schuhe trägt. Er habe sowieso frei, die Kinder zwar nicht, «aber heute Nachmittag gehen sie noch ins Tastaturschreiben.»

Die Spieler entsteigen dem Bus und lassen sich latstark feiern. Zuerst Fabian Lustenberger. Er wirkt, als käme er gerade von den Ferien zurück. Entspannt lehnt er im Türrahmen, bevor er den letzten Schritt auf den Asphalt nacht.

Gefeiert werden sie alle, doch allen voran Jordan Siebatcheu. Ein kleines Mädchen, etwa 3-Jährig, kreischt den Namen des YB-Torjägers, als wäre es das leichteste auf der Welt. Seine Augen lächeln, der Rest seines Gesichts ist von einer Maske verdeckt.