Stadt zeigt sich kulant – Die YB-Geisterspiele dürften im Public Viewing zu sehen sein Die Stadt Bern zeigt sich unbürokratisch: Die Geisterspiele der Super League dürfen ohne zusätzliche Bewilligung übertragen werden.

Gerade so dürfte es nicht aussehen: Die Übertragungen sind nur auf Fernsehern nicht aber auf Grossleinwänden erlaubt. (Archivbild vom Cupfinal 2018) Foto: Susanne Keller

Am 20. Juni soll er wieder rollen. Der Ball in der Super League. Nach fast viermonatiger Pause nimmt die Schweizer Fussballmeisterschaft ihren Betrieb wieder auf. Zuschauer sind in den Stadien aber keine erlaubt. Zu gross ist die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus.

Fussballfans könnten nun aber etwas aufatmen: Wie der Radiosender «Energy Bern» berichtet, sollen Restaurants und Bars die Partien ohne Zusatzbewilligung live übertragen dürfen. Einzige Voraussetzung: Die Corona-Schutzmassnahmen für Gastrobetriebe müssen eingehalten werden.

Zudem sind nur Übertragungen auf grossen Fernsehern erlaubt. Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause sagt dazu: «Grossleinwände sind nicht zugelassen, dort würden zu viele Leute herumstehen.» Nause orientiert sich laut eigener Aussage an den Rahmenbedingungen, die in Bern während der Euro 08 galten.

