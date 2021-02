Nach Covid-Ansteckungen – Die YB-Frauen sind noch nicht bereit Der Start in die Rückrunde verzögert sich für die YB-Frauen. Das Spiel gegen Zürich wurde abgesagt, weil immer noch mehrere Spielerinnen krankgeschrieben sind. Adrian Lüpold

Stefanie da Eira (links) von den YB -Frauen muss weiterhin auf den Start der Rückrunde warten. Foto: Marcel Bieri

Die für den Samstag (13. Februar) geplante Partie in der Women’s Super League zwischen den YB-Frauen und dem FC Zürich findet nicht statt. «Mehrere Spielerinnen im Team der Bernerinnen sind nach medizinischen Nachuntersuchungen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Ansteckung nach wie vor krankgeschrieben und noch nicht in der Lage, sofort wieder Spitzensport zu beschreiben», steht in einer Mitteilung auf der Website der YB-Frauen.

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) nahm am Donnerstag ein Gesuch der Bernerinnen auf Spielverschiebung an. Die Partie der 15. Runde wird zu einem späteren Zeitpunkt neu angesetzt. Bereits am vergangenen Wochenende wurde die die Begegnung zum Start der Rückrunde zwischen dem FC Lugano Femminile und den YB-Frauen wegen positiven Covid-Fällen im Team der Bernerinnen verschoben. Wann das Spiel gegen die Tessinerinnen nachgeholt wird, ist derzeit noch offen.