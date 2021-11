FC Breitenrain zieht davon – Die YB-Frauen scheitern im Cup YB-Captain Fabian Lustenberger spielt wieder. Der EHC Thun gewinnt, Floorball Köniz im Glück. News aus der Region. Peter Berger

YBs Laura Schreurs (r.) und Helen Krause vermögen St. Gallens Stephanie Brecht nicht zu stoppen. Foto: Manuel Zingg

Ausgeträumt

Endstation Achtelfinal. Die YB-Frauen sind im Cup ausgeschieden. Die Bernerinnen unterlagen im Sportpark Wyler den Ostschweizerinnen aus St. Gallen gleich mit 0:4. Die Gastgeberinnen lagen schon nach vier Minuten im Rückstand.

Lustenbergers Comeback

Nun sind es schon sechs Punkte Vorsprung. Der FC Breitenrain ist in der Promotion League weiterhin nicht zu stoppen. Beim 2:0-Heimsieg über Etoile Carouge eröffnete Enes Ciftci nach einer halben Stunde das Skore. Verteidiger Loris Lüthi schloss kurz nach der Pause einen von ihm lancierten Angriff nach einem Sprint über das halbe Feld erfolgreich ab. Weil Verfolger Bellinzona bei Stade Nyonnais 1:4 patzte, liegen die Tessiner nun schon sechs Zähler zurück. Fabian Lustenberger gab bei YB II während 45 Minuten sein Comeback nach dem Achillessehnenriss. Der YB-Captain agierte im Mittelfeld und wurde zur Pause ausgewechselt. Bavois gewann 2:1. Biel spielte gegen Cham nach einer 2:0-Führung nur 2:2.

Ahmed und Vasic treffen

Die zum Kader des FC Thun gehörenden Hiran Ahmed (2) und Uros Vasic erzielten im Nachwuchsteam die Tore beim 3:2-Auswärtssieg gegen das Team Vaud. In der 1. Liga, Gruppe 2, bezwang Langenthal Schötz auswärts mit 2:1. Münsingen unterlag Bassecourt nach zwei Toren in der Nachspielzeit 1:2, Köniz erreichte gegen Delsberg ein 3:3.

Lerchenfeld überholt Spiez

Nach dem Derbysieg bleibt der FC Lerchenfeld in der 2. Liga interregional in der Erfolgsspur. Die Thuner bezwangen Tavannes 1:0 und überholten damit in der Tabelle den FC Spiez, der bei Liestal 3:4 verlor. Die Brüder Sven und Michel Joss steuerten bei Konolfingens 4:1 über Moutier je einen Treffer bei. In der Gruppe 2 ging Aufsteiger Prishtina gegen Payerne gleich 2:6 unter.

Dämpfer für Langenthal

In der Swiss League kommt der SC Langenthal weiterhin nicht richtig auf Touren. Die Oberaargauer starteten dank zwei Toren von Dario Kummer, der Stürmer traf sowohl in Über- wie auch in Unterzahl, furios, doch durch Eigenfehler ermöglichten sie den Gästen der EVZ Academy im letzten Drittel den Ausgleich. In der Verlängerung bezwang Anton Gradin den SCL-Goalie Pascal Caminada bereits nach 18 Sekunden. Für die Langenthaler bedeutet das 2:3 gegen den Tabellenletzten vor der Länderspielpause einen argen Dämpfer.

Wiki verliert trotz Führung

Wiki-Münsingen wird im Spiel gegen Basel in der Mysports League das Mitteldrittel zum Verhängnis. Die Aaretaler kassieren drei Gegentreffer, davon zwei in Unterzahl, und müssen sich letztlich mit 2:4 beugen, nachdem sie während fast 20 Minuten mit 2:1 geführt hatten. Der EHC Thun kam bei Bülach zu einem 5:1-Erfolg. Lyss bezwang Leader Dübendorf dank eines Tores von Laurin Liniger 33 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung mit 4:3. Huttwil musste sich Seewen erst nach dem 14. Penalty geschlagen geben (1:2).

Skorpions gewinnen Berner Derby

Die NLA-Frauen von Skorpion Emmental Zollbrück gewannen das Berner Derby gegen die Wizards Bern Burgdorf nach klarer Führung am Ende noch mit 8:5. Die BEO-Frauen unterlagen Rychenberg 1:4. Bei den Männern entschied Wiler-Ersigen das Duell gegen Thun mit 9:3 für sich, Köniz glich in Chur in letzter Sekunde durch Jan Zaugg zum 7:7 aus, und Yann Ruh gelang dann sogar das 8:7-Siegstor in der Verlängerung.

Fehler gefunden?Jetzt melden.