Playoff Women’s Super League – Die YB-Frauen offenbaren defensiv und offensiv zu viele Mängel Die Bernerinnen spielen gegen St. Gallen eigentlich gut. Auch wegen ihrer Abschlussschwäche verlieren sie das Viertelfinal-Hinspiel aber 2:3. Jürg Sigel

Gross ist die Enttäuschung bei den YB-Frauen nach der Niederlage. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Am Ende wird YB im Sportpark Wyler von der Mehrheit der 1070 Zuschauerinnen und Zuschauer mit Applaus verabschiedet. Dem Publikum hat gefallen, was die Bernerinnen im Viertelfinal-Hinspiel gegen St. Gallen geboten haben. Vieles war auch wirklich gefällig, was das Team von Trainerin Imke Wübbenhorst zeigte. Doch es gibt eben ein Aber. Das ist dieses Resultat: Ein 2:3 leuchtet von der elektronischen Anzeigetafel. Es ist ein aus YB-Sicht schmerzhaftes Verdikt, das sich lange Zeit nicht abgezeichnet hat.