Trotz Chancenplus gegen Basel – Die YB-Frauen müssen sich mit einem 1:1-Remis begnügen In der zweiten Runde der Women’s Super League trennen sich die YB-Frauen gegen Basel 1:1-Unentschieden. Ilona Guede traf für die Bernerinnen. Fabian Aebischer

Nadine Riesen (links) setzte sich – wie beim 1:1-Ausgleich – häufig gegen die Baslerinnen durch. Foto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Vier Punkte aus den ersten zwei Spielen klingt eigentlich ganz gut. Doch ganz zufrieden dürften die YB-Frauen nach dem 1:1 zuhause gegen den FC Basel wohl nicht sein. Obwohl die Bernerinnen besser in die Partie gefunden haben und zweimal die Gelegenheit hatten in Führung zu gehen, gelang Basel das erste Tor.

In der 20. Minute reichte ein langer Ball von der Mittelinie aus, um die ganze Verteidigung auszuhebeln. Yasmin Bunter dankte und schob zum 0:1 für den Gast ein. Die goldene Möglichkeit zum 1:1 vergab Laura Frey nach einer halben Stunde, indem sie aus bester Position zu ungenau zielte.

Torhüterin ausgewechselt

Zur Pause musste Goalie Saskia Bürki in der Garderobe bleiben, Mélodie Goepp ersetzte die Stammkeeperin. Auch in der zweiten Halbzeit waren die YB-Frauen das spielstärkere Team. In der 64. Minute belohnten sich die Bernerinnen dann mit dem hochverdienten Ausgleich. Jana Neuhaus schickte die pfeilschnelle Nadine Riesen auf den rechten Flügel, ihre Flanke ins Zentrum verwertete Ilona Guede per Direktabnahme.

Zehn Minuten vor Ende rettete Ersatzgoalie Goepp nach einem Eckball der Baslerinnen mirakulös auf der Linie und hielt so das Unentschieden fest. Der Lucky Punch, wie letzte Woche beim verrückten 5:4-Sieg gegen Zürich, wollte Nadine Riesen dieses Mal nicht gelingen. Sie traf in der 85. Minute per Weitschuss nur die Latte.