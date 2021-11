Nach enttäuschender Vorrunde – Die YB-Frauen hoffen auf das Playoff In der letzten Partie vor der Pause unterliegen die Bernerinnen GC gleich 0:8. Es ist das bittere Ende einer schwierigen ersten Saisonhälfte. Adrian Horn

Flavia von Känel (links) spricht von durchzogenen Monaten. Archivfoto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die letzten Kräfte mobilisieren. Den Widrigkeiten trotzen. Die Überraschung schaffen. Und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen.

So hatten sie sich das vorgestellt. Herausgekommen ist alles ganz anders.

0:8 verlieren die Gäste ihr abschliessendes Spiel der ersten Saisonhälfte. Spitzenteam GC sind sie in allen Belangen unterlegen, gerade gegen Ende beider Halbzeiten, da sie jeweils das Gros der Treffer kassieren. Es ist eine Derniere, die schonungslos aufzeigt: In der Women’s Super League ist YB gegenwärtig Mittelmass. Bestenfalls.

Rang 6 belegen die Bernerinnen zur Winterpause in der zehn Clubs umfassenden Spielklasse. Hinter ihnen liegt eine Vorrunde, in der sie in 9 Partien bloss 9 Tore erzielten – aber deren 25 hinnehmen mussten. Immer wieder fehlten zentrale Kräfte, am Samstagabend etwa musste Coach Aurélien Mioch auf acht Akteuerinnen verzichten. Jüngst hatte sich auch Flavia von Känel verletzt, die im Sommer dazugestossene Innenverteidigerin, welche im Frühling mit Luzern Cupsiegerin geworden war. Die vielen Ausfälle bezeichnet die 23-Jährige als einen der Hauptgründe für die «durchzogenen Monate», wie sie sie nennt.