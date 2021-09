2:1 gegen Yverdon – Die YB-Frauen gewinnen trotz frühem Rückstand Wacker trifft 40-mal, der UHC Thun kassiert 21 Tore und der FC Breitenrain siegt im Promotion-League-Spitzenspiel: News aus der Region. Adrian Horn

Die YB-Frauen freuen sich über einen wichtigen Sieg. Archivfoto: Manuel Lopez

Hockey Huttwil gewinnt auch das zweite Saisonspiel

Die Oberaargauer bezwangen Basel dank einem starken Mitteldrittel 3:2 und weisen in der Mysports League nach zwei Runden fünf Punkte auf. Noch ohne Sieg stehen der EHC Wiki-Münsingen und der EHC Thun da. Die Aaretaler unterlagen Chur 2:3, die Oberländer verloren in Dübendorf in der Verlängerung und holten beim 4:5 immerhin einen Punkt. Auch der SC Lyss bezog eine Niederlage (1:2 in Arosa). Am Dienstag folgt das Derby Wiki-Münsingen - Huttwil; am Mittwoch messen sich Thun und Lyss.

Die YB-Frauen schaffen die Wende

Das Women’s-Super-League-Team kam im vierten Meisterschaftsspiel der Saison zum zweiten Erfolg. 2:1 besiegte es Yverdon im Sportpark Wyler vor rund 250 Zuschauern. Früh hatte es sich mit einem Rückstand konfrontiert gesehen, Stephanie Waeber und Courtney Strode wendeten die Partie im Verlauf der zweiten Hälfte mit ihren Treffern.

Der FC Breitenrain siegt im Spitzenspiel

Captain Marco Hurter (Mitte) jubelt mit den Teamkollegen. Foto: Andreas Blatter

Die Stadtberner erbrachten gegen den früheren Super-League-Club Bellinzona den Beweis, in dieser Saison ein Topteam zu sein. 3:2 schlugen sie die Tessiner zu Hause im Aufeinandertreffen der bislang stärksten Mannschaften. Marco Hurter traf zweimal, jeweils per Penalty. «Breitsch» vermochte die Führung in der Promotion League damit auszubauen.

Eine Stufe tiefer gelang dem FC Köniz beim 4:3-Heimsieg gegen Wohlen ein wichtiger Erfolg. Der frühere Profi Stephan Andrist schoss zwei Tore. Einen Coup vollbrachte der FC Langenthal, der Leader Höngg dank zwei Treffern Nils Wernlis 2:1 bezwang.

Und in der interregionalen 2. Liga gelangte der FC Spiez zu seinem zweiten Saisonsieg; gegen Moutier gewann er zu Hause 5:2.

Wacker deklassiert Aufsteiger Genf

Flavio Wick wird von seinen Mitstreitern gefeiert. Archivfoto: Markus Grunder

Gleich mit 40:22 setzten sich die Thuner Handballer gegen Chênois durch. Matchwinner waren Keeper Flavio Wick mit einer Abwehrquote von über 50 Prozent und Lukas von Deschwanden, der 10 Tore erzielte. Das Team des neuen Cheftrainers Remo Badertscher war hoch überlegen und führte früh 12:2. Der Aufsteiger aus der Westschweiz hatte zuletzt keinen schlechten Eindruck gemacht und Meister Winterthur fordern können.

Thun holt Keeper – und kassiert 21 Tore

Floorball Köniz kommt auf Touren. Nachdem der Unihockey-Meister seine ersten zwei Saisonspiele verloren hatte, gewann er am Wochenende beide Partien. Wiler-Ersigen, der andere Berner Spitzenclub, unterlag am Samstag GC, ehe er Sarnen problemlos bezwang. Keinen Sieg holten die Tigers Langnau und Thun. Obwohl die Oberländer vor der Doppelrunde einen Torhüter mit Vergangenheit in der schwedischen Topliga verpflichtet hatten, kassierten sie am Wochenende addiert 21 Treffer, allein am Samstag 14.

