Trotz drei Eckball-Gegentoren – Die YB-Frauen bezwingen Basel im Spitzenkampf Dreimal machten die Bernerinnen in der ersten Halbzeit auswärts in Basel einen Rückstand wett. Das Sieg bringende 4:3 erzielte Stefanie Da Eira eine Viertelstunde vor Schluss. Fabian Aebischer

Jubel bei den Bernerinnen nach dem Treffer von Verteidigerin Leana Zaugg (Bildmitte). Foto: Keystone

Beim Spitzenkampf in Basel avancierten gleich drei YB-Spielerinnen als potenzielle Matchwinnerinnen. Da wäre Stefanie Da Eira, die mit ihren Saisontreffern neun und zehn die Wende herbeiführte. Da wäre Marilena Widmer, die drei Assists verbuchen konnte und dabei zweimal mit Freistössen ihre Teamkolleginnen mustergültig in Szene gebracht hatte. Da wäre aber auch Torhüterin Leana Claude, die eigentlich in der U-19 spielt, aber am Sonntag zu ihrem Startelfdebüt kam und die Sache mehr als ordentlich erledigte.

Letztlich wird es jeder der drei Akteurinnen egal sein, wer «Women of the Match» ist, denn YB zog mit dem 4:3-Sieg mit Basel in der Tabelle gleich, sie stehen nun punktgleich auf dem zweiten Rang.

Horrorszenario Eckball

Aus dem Spiel heraus lassen die Bernerinnen defensiv häufig nicht viel anbrennen. Nicht so bei Standards respektive Eckbällen. Bereits vor der Partie kassierte YB in den letzten drei Matches fünf Gegentore nach ruhenden Bällen. Basel schien diese Schwäche eindeutig erkannt zu haben.

Denn nach 26. Minuten führte das Heimteam 3:2, und alle drei Tore fielen nach Eckbällen! Ein Horrorszenario für Coach Charles Grütter. Weil die Bernerinnen aber nicht aufsteckten, sondern immer wieder Nadelstiche setzten – wie Nadine Riesen eine Minute nach dem Führungstreffer der Baslerinnen –, gingen die beiden Teams mit einem 3:3-Unentschieden in die Pause. Leana Zaugg und Stefanie Da Eira brachten YB nach den erneuten Rückständen wieder zurück.

YBs Nadine Riesen im Zweikampf mit Marion Rey von Basel. Foto: Keystone

In der zweiten Halbzeit wollte zunächst kein Team einen Fehler begehen, und dementsprechend taktisch lief das Geschehen ab. Eine Viertelstunde vor Schluss zirkelte Captain Marilena Widmer den Ball per Freistoss in den Strafraum, fand damit Topskorerin Stefanie Da Eira, die wuchtig den Ball zum Sieg im Tor versenkte.