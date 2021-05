Standesgemässer Schlusspunkt – Die YB-Dernière: Griechische Denker, künftige Lenker Die Young Boys beschliessen die Spielzeit mit einem 4:2 in Lausanne und 31 Punkten Vorsprung auf den Zweiten. Priorität hat nun die Trainerfrage. Moritz Marthaler

Siegtreffer zum Ende einer denkwürdigen Saison: YB-Flügel Christian Fassnacht trifft gegen Lausanne zum 3:2 Foto: Anthony Anex (Keystone)

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Der Grieche Heraklit stellte das als Erster fest, was schon für die ionischen Philosophen galt, hat noch heute seine Richtigkeit und übersetzt sich im Fussballsprech der Gegenwart ungefähr so: Weiter, immer weiter.

Auch die in dieser Saison so unüberwindbaren Young Boys vermögen sich dem Dekret der alten Denker nicht zu widersetzen: Sie verlieren in diesem Sommer ihre wichtigste Figur, Trainer Gerardo Seoane. Der zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga abwandernde Seoane erlebte bei Dauerregen und in sportlicher Bedeutungslosigkeit einen etwas tristen letzten Auftritt. Ihn verabschiedeten die Fans schon bei der Abfahrt in Bern mit Transparenten, vor der Partie wurden auch die scheidenden Gianluca Gaudino und Ersatzgoalie Joschua Neuenschwander offiziell verdankt, Gaudino gewährte Seoane noch einmal einen Startelfeinsatz.