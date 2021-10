Buch über die Serviceclubs – Die Wurzeln liegen in Amerika Der Kiwanis Club Langenthal feiert sein 50-jähriges Bestehen. Der ehemalige Stadtchronist Simon Kuert verfasste zu diesem runden Geburtstag die Festschrift. Jürg Rettenmund

In Roggwil übergibt der Kiwanis Club Langenthal 2017 das neue Materialhaus an die Pfadi Siwa. Foto: Olaf Nörrenberg

Zum 50-jährigen Bestehen des Kiwanis Club Langenthal dokumentiert der pensionierte Pfarrer und ehemalige Stadtchronist Simon Kuert dessen Geschichte und vor allem die Vorgeschichte. Er gehört dem Serviceclub seit 34 Jahre an und ist Ehrenmitglied.

Diese Clubs sind ein Phänomen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wie Simon Kuert aufzeigt. In den rasch wachsenden Industriestädten entstanden sie zu Beginn des letzten Jahrhunderts als Vereinigungen der sich neu bildenden städtischen Mittelschichten und Eliten. In Chicago zum Beispiel verdoppelte sich die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in nur zehn Jahren zwischen 1890 und 1900.