Plötzlich Staatsmann – Die wundersame Wandlung des Monsieur Parmelin Vor seinem Jahr als Bundespräsident fragten sich viele: Kann Guy Parmelin das tatsächlich? Nach sechs Monaten an der Spitze lautet die Antwort: überraschend gut! Philipp Loser , Markus Häfliger

Mittendrin: Guy Parmelin am Gipfel in Genf zwischen Wladimir Putin (links) und Joe Biden. Foto: AFP

«My English not good, sorry!»

Parlamentarierinnen und Parlamentarier (Journalistinnen und Journalisten) sind manchmal nicht besser als fiese Teenager auf den Pausenhöfen. Wo sie eine Schwäche spüren, da stossen sie gnadenlos zu.

Als Guy Parmelin, der Weinbauer aus dem Waadtland, vor sechs Jahren seine Kandidatur zum Bundesrat lancierte, da war diese Schwäche allen im Bundeshaus bewusst. Sprache ist nicht so seins (dass er auch nicht so viel auf Mode gibt – Stichwort Handytäschli und Hochwasserhosen – wurde erst später ein Thema). Die Fraktionen und die Bundeshausjournalisten machten sich einen Spass daraus, Parmelin mit englischen Fragen zu triezen. «My English not good», sagte er in der SP-Fraktion, Beteiligte kichern heute noch, wenn sie die Geschichte erzählen. Sein späterer Ausspruch «I can english understand», ist für die Nachwelt sogar auf einem Video festgehalten und schaffte es als Schlagzeile bis in die «New York Times» (worüber wiederum die Hauptausgabe der Westschweizer «Tagesschau» berichtete). Der neue SVP-Bundesrat startete Ende 2015 als Witzfigur.