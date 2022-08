Die letzten ihrer Art: Flipperkästen – Die wunderbare Welt hinter Glas Flipperkästen waren einst ein Massenphänomen und waren stets eng mit der Popkultur verknüpft. Eine Reise zurück in die glanzvollen Zeiten des Flipperns. Martin Burkhalter

Kaspar Oberli (links) und Stefan Otziger haben sich in Thun eine Art Flippermuseum geschaffen, wo die Zeit noch etwas stehen bleiben darf. Foto: Christian Pfander

Kaspar Oberli und Stefan Otziger kennen ihn nur zu gut, den psychedelischen Nervenkitzel. Diese verheissungsvolle Lust an den bunten Lämpchen und den silbernen, blitzenden Kugeln, die eine ganze Generation süchtig gemacht hat. Auch sie wurden in ihrer Jugend vom Flippervirus infiziert, haben damals ihr ganzes Taschengeld Münze für Münze in diese Kästen gesteckt – Wochenende für Wochenende in Thun, in Bern, in Interlaken. Und bis heute hat sie das Flipperfieber nicht losgelassen.

Die Letzten ihrer Art Infos einblenden Die Telefonkabine, das Sexkino, der Toast Hawaii oder das Warten ohne Ablenkung: Gegenstände, Lokalitäten und Tätigkeiten verschwinden, weil sie technologisch überholt sind, weil es sie nicht mehr braucht oder weil sie aus der Mode gekommen sind. In unserer Serie richten wir den Fokus auf solche Phänomene. Und fragen, ob sie wirklich verloren gehen – oder nur ihre Form wechseln.

In den 1990er-Jahren hat sich Kaspar Oberli seinen ersten eigenen Flipperkasten via Inserat gekauft. Begann sich immer mehr für die technischen Seiten der Geräte zu interessieren. Reparierte sie, entstaubte sie, pflegte sie. «Ich bin ein Anhänger der Reparatur», sagt er über sich. Im Lauf der Jahre sind immer mehr Kästen hinzugekommen. Inzwischen sind es so viele geworden, dass er sich in Thun, unweit des Bahnhofs, gemeinsam mit Stefan Otziger eine Art privates Flippermuseum eingerichtet hat. Neunmal im Jahr kommen sie zusammen mit anderen Flipperfans, um zu spielen, in Erinnerung zu schwelgen und für ein paar Stunden in alte Zeiten zurückzukehren.

Hier also muss man hin, wenn man etwas über die Glanzzeiten der Flipperkästen erfahren will.

Spiel mit dem Spieltrieb

Der Raum sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt. An der Decke baumelt eine Discokugel. An den Wänden hängen Film- und Musikplakate von «Terminator» bis Kiss, Werbung für Bier und Zigaretten aus den letzten fünfzig Jahren. Lampen aus den 1980er-Jahren sorgen für eine bunt-verwegene, kitschige Stimmung. Aus Lautsprechern klingt der Song «Jump» von Van Halen. Und dicht an dicht stehen ungefähr 50 von diesen blinkenden, piepsenden, ruckelnden und so verheissungsvollen Geräten.

Nostalgie pur: Im Flippermuseum stehen etwa 50 Flipperkästen. Der älteste stammt aus dem Jahr 1964. Foto: Christian Pfander

Unmittelbar kommen Erinnerungen auf an das leichte Gewicht, das die Kugel auf den Hebeln hinterlässt, an den steigenden Puls, wenn sie zwischen den Schlagtürmen (Bumper) hin und her schiesst. Die Freude, wenn man eine Rampe erwischt hat und die Kugel einmal rund um das Spielfeld rast. Ja, Oberli und Otziger haben sich hier eine Oase geschaffen, wo die Zeit noch etwas stehen bleiben darf und wo man in Erinnerung schwelgen kann.

Und wenn man ihnen so zuhört, wie sie hier zwischen diesen Automaten stehen, manchmal ihre Hände auf das Glas der Flipper legen und sie sanft streicheln, wird einem klar, was der Zauber dieser Geräte ausmacht. Ein Flipperkasten kann einem für die kurze Zeit eines Spiels Halt geben. An einem Flipperkasten kann man seine Sorgen vergessen, er ist das geradezu ideale Gerät der Zerstreuung. Er ist fest und schwer und robust. Er kitzelt in perfekter Weise am menschlichen Spieltrieb. Und er ist sozial. Denn geflippert hat man nur dann allein, wenn es gerade nicht anders ging. Sonst trat man immer gegen jemanden an, um sich zu messen und vielleicht um etwas weniger allein zu sein.

Von der Sub- zur Massenkultur

Das Flippern erlebte seine Blüte in den 1970er-Jahren. Damals flipperten täglich Hunderttausende auf der ganzen Welt. Flippern, zuerst noch Subkultur und vor allem bei den Jungen beliebt, entwickelte sich zur Massenkultur mit einer eigenen Sprache, mit eigenen Codes. «Ausgeflippt» oder «tilt», was «müde» oder «erschöpft» bedeutet, sind in den Sprachgebrauch übergegangen. Die Flipperindustrie machte in jenen Jahren, so behaupten es Oberli und Otziger zumindest, mehr Umsatz als die Film- und Musikindustrie zusammen.

So abwegig, wie das klingt, ist das gar nicht. Denn diese Geräte standen nicht nur in jeder Bar und in jedem Café auf der ganzen Welt, sondern waren auch lukrativ für seine Besitzer. Oberli sagt es so: «Ich habe so einige Kästen gesehen, deren Zähler 65’000 Spiele angezeigt haben.» Wenn ein Barbetreiber für zwei-, dreitausend Franken einen solchen Kasten kaufte, konnte er über die Lebensdauer von bis zu acht Jahren damit ordentlich Geld verdienen. Selbstredend, dass jeder, der nur ein paar Quadratmeter übrig hatte, sich ein oder zwei Flipperkästen anschaffte.

Das blinkende Herz dieser gewaltigen Industrie war Chicago in den Vereinigten Staaten. Vor allem vier Unternehmen gab es, die die Flippersüchtigen auf der ganzen Welt mit Stoff versorgten: Williams, Gottlieb, Bally und Chicago-Coin. Freilich versuchten auch andere, in den Markt einzusteigen, Zaccaria aus Italien etwa. An Spielspass und Vielfalt waren aber die amerikanischen Modelle nicht zu überbieten.

Auch der kalifornische Videospielhersteller Atari produzierte Flipperkästen: Sie konnten sich aber nicht wirklich gegen die Modelle aus Chicago durchsetzen. Hier einer mit dem Superman-Design. Foto: Christian Pfander

Eine erste Art von Flipperkasten gab es schon im späten 19. Jahrhundert. Damals war das noch eine Holzplatte bestückt mit Nägeln und freilich ohne Flipperhebel. Liess man eine Kugel diese schiefe Ebene hinunterrollen, wurde sie von den Nägeln umgeleitet oder aufgehalten. Gerade während der grossen Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre erlebten solche Spielautomaten ein erstes Hoch, waren sie doch auch ein Mittel, um das Elend rundum ein wenig zu vergessen.

Nah am Zeitgeist

So richtig los mit der Flipperindustrie ging es im Jahr 1947, als ein Techniker des Herstellers Gottlieb den Flipperhebel erfand, mit dem man die Kugel wieder ins Spielfeld zurückkatapultieren konnte. Der erste solche Flipperkasten hiess Humpty Dumpty. Spätestens ab Ende der 1960er-Jahre wurde das Flippern Teil der Jugendkultur.

Der Erfolg der Flipperkästen hatte viel damit zu tun, das die Automaten eng mit dem Zeitgeist verknüpft waren, wie Oberli erzählt. Ihre Entwicklung lief stets mehr oder weniger parallel zu den technischen Errungenschaften. So dauerte es nicht lange, bis nach Erfindung des Transistorradios etwa auch in den Flipperkästen von Relais auf Transistor gewechselt wurde. Sobald Video auf den Markt kam, fand man in den Flipperkasten plötzlich kleine Bildschirme mit Animationen. «Flipperkästen hatten immer auch etwas Bahnbrechendes an sich», sagt Stefan Otziger. Stand man am Flipperkasten, spürte man gewissermassen den Puls der Zeit.

«Mir gefällt einfach diese Welt hinter Glas. Die so farbenfroh ist, eine Geschichte erzählt, erreichbar ist, aber dann doch eben durch Glas abgetrennt.» Kaspar Oberli

Sie waren ein Spiegel der Gegenwart und der Popkultur. Die frühen Modelle waren mit Bauernhofszenen bemalt. Im Zweiten Weltkrieg gab es Kästen mit Slogans wie «Smash Hitler» oder «Bomber». Nach der Mondlandung waren Weltraummotive beliebt, dann Comichelden und irgendwann kam die Musik- und Filmindustrie ins Spiel. Wer kennt sie nicht, die Flipperkästen mit den gemalten Stones-, Beatles- oder Indiana-Jones-Motiven. Letzterer steht übrigens auch im Museum von Oberli und Otziger.

Irgendwann nahm auch die Popkultur Einzug in die Flipper-Designs: Hier der Indiana-Jones-Flipper. Foto: Christian Pfander

Es sind diese Designs, die aus dem Flippern eben noch mehr machen als nur ein Spiel. Sie regen zum Träumen an. Kaspar Oberli sagt es so: «Mir gefällt einfach diese Welt hinter Glas. Die so farbenfroh ist, eine Geschichte erzählt, erreichbar ist, aber dann doch eben durch Glas abgetrennt.»

Flipper-Design als Kunst

Ja, die Kasten mussten anregend sein, einem etwas versprechen, so wie es die Werbung schon immer tat. Und da vor allem Männer flipperten, waren auch die Motive entsprechend. Die gemalten Frauen sind meist üppig und leicht bekleidet. Wenig überraschend, dass die Flipper-Hersteller dafür auf Koryphäen aus der grafischen Industrie der 1950er und 60er-Jahre setzten: Grafiker wie Jerry Kelley, Steve Ritchie, Doug Watson oder Dave Christensen erreichten Kultstatus und galten gar als Pop-Art-Künstler – zumindest in der Szene.

Der wohl legendärste und meistverkaufte Flipperkasten übrigens ist jener mit dem Addams-Family-Motiv und stammt aus dem Jahr 1992. 20’000-mal wurde er verkauft. Oberli und Otziger spielten beide meist in Bern in der Neuengasse, wo es jenen Flipper gab mit dem Design der Band Kiss, von der vor allem Oberli bis heute Fan ist. Otziger mag es farbenfroh, beide haben es aber sonst lieber puristisch, sprich ohne allzu viel technischen Firlefanz.

Irgendwann ging auch diese Ära zu Ende. Erst kamen die Videospiele und dann die Konsolen auf den Markt und verdrängten den guten alten Flipper. Heute sind etwa noch zehn Prozent der ursprünglich produzierten Kästen im Umlauf. Es gibt einige kleinere Firmen, die wieder Flipper herstellen, wie etwa die Firma Dutch Pinball mit ihrem grandiosen Big-Lebowski-Flipper inklusive Teppich und einem White Russian aus Plastik. Aber die stehen vereinzelt in Gamesalons, neben Geldspielautomaten und Videogames.

Es gib ein paar wenige Firmen, die heute noch Flipperkästen herstellen, etwa Dutch Pinball mit dem Filmmotiv «The Big Lebowski». Foto: Christian Pfander

Ansonsten sind Flipperkästen zu Liebhaberobjekten geworden, ja zu Museumsstücken; begehrt bei Fans, bei Sammlern und Tüftlern mit Lust an der Nostalgie, wie Kaspar Oberli und Stefan Otziger es sind.

Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.