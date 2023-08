Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Die Work-Life-Balance eines Kriminellen Das Berner Kulturleben nimmt Fahrt auf: mit salonfähigen Serenaden, schnarrenden Gitarren, einem Theremin im Garten und einem achtsamen Mörder. Kulturredaktion

Klassik

Sein besonderes Talent ist seine Vielseitigkeit: Sandro Roy. Foto: PD

Was hat die Barockmusik von Händel und Bach mit Gipsy-Jazz zu tun? Nicht viel – ausser, der Geiger Sandro Roy stellt sie in einem Konzertprogramm nebeneinander. Der deutsche Geiger mit Wurzeln in einer Sinti-Familie bewegt sich mit der gleichen Leichtigkeit von Klassik über Volksmusik zum Jazz, mit der er den Bogen über die Saiten seines Instruments fliegen lässt. Begleiten lässt er sich dabei vom Ensemble l’arte del mondo. (mar)

Barocke Musik wie zu ihren Ursprungszeiten gibt es derweil im Schlosspark Holligen zu hören: Ein Open-Air-Konzert mit Serenaden, die einst als Unterhaltungsmusik im Freien für den Adel entstanden. Die Gattung wurde später auch salonfähig und nicht zuletzt von Mozart in virtuose Sphären getrieben. Die Freitagsakademie spielt je eine Serenade von Mozart und von einem seiner Zeitgenossen, Georg Druschetzky. Auch Nichtadlige sind willkommen. (mar)

Kunst

Gemalter Blick auf die Gegenwart: Pat Noser, «Mural», 2023. Foto: PD

Die Deutschschweizer Malerin Pat Noser (Jg. 1960) und den welschen Maler Yannick Lambelet (Jg. 1986) trennen das Alter, der Wohnort, der Malstil. Und doch fanden die beiden in einem gemalten Briefwechsel zusammen, dessen Resultate in der Ausstellung «Peinture épistolaire und plastische Transplantation» zu sehen sind. Während Noser einen realistischen Malstil pflegt, arbeitet Lambelet mit gefundenen Bildern aus dem Internet. Doch der Briefwechsel hat Folgen: In den Werken wird sichtbar, wie die zwei sich gegenseitig beeinflussen. (reg)

Sounds

Auch wenn der Festivalname einen gewissen Dilettantismus im musikalischen Vortrag vorgaukelt, ist das Anyone Can Play Guitar Festival längst mehr als eine Showbühne für schwer vermittelbare Saitenkünstler. Mit nunmehr 26 Austragungen ist es zu einem gern gesehenen Evergreen der Berner Open-Air-Szene arriviert. Eine Jury von frenetischen Verehrern der Gitarrenmusik stellt jedes Jahr aus dem Fundus von circa 100 Bewerbungen ein schlüssiges Programm zusammen und hat dabei meist ein prima Näschen für Emporkommendes offenbart. Zu den Perlen der heurigen Ausgabe gehört die Berner Gruppe Bumshankar um den Radio-Rabe-Mann Speedee. Viel wird in dieser Musik zusammengepfercht: Dub, Gesellschaftskritik, Psychedelik, Space-Rock, Fahrraddiebstahlkritik, und zu alledem schnurrt ein uriges Didgeridoo – und es schnarrt natürlich eine Gitarre. Der Rest? Herzhafte Stromgitarrenmusik mit zwischenzeitlichen Bierpunk-Rülpsern. (ane)

Mit einem ebenso eklektischen wie erquicklichen Musikgemenge wartet das diesjährige Lac Noir Festival – das Open Air mit freiem Blick auf den Schwarzsee – auf. Hier stöbern Sophie Hunger und der ungestüme Bonaparte im gemeinsamen Songköcher. Marius Bear gibt den singenden Tieftöner, und die Berner Hoffnung auf internationale Ehren – Sirens of Lesbos – spielt auf (alles am Donnerstag). Am Freitag ist mit den stoner-rockigen Truckfighters die – laut dem Queens-of-the-Stone-Age-Mann Josh Homme – «beste Band, die je existiert hat» zu bewundern. Neben dem unverwüstlichen Danko Jones und der bitterzarten Emilie Zoé. Am Samstag gibts Stephan Eicher und viel Gutes mehr, während am Sonntag unter anderem den volksnahen Oesch’s die Dritten eine Bühne geboten wird. (ane)

Wer sich am Festival Les Digitales im Botanischen Garten Bern für einen Platz im Liegestuhl entscheidet, darf ein Programm aus der Forschungsabteilung der elektronischen Musik erwarten. In den zehn halbstündigen Sets findet sich unter anderem Taufrisches aus Bern (mit dem Tüftel-Sound von Black Box Bricolage), auch ein Theremin wird zu hören sein (bei Junee) oder analoge Drones [(La) Fabrik Electrique]. In manchen Tracks zirpt und fiept es, was dem Setting des Festivals perfekt entspricht – wir prophezeien eine abenteuerliche Liaison aus elektronischen und analogen Klangwelten. (reg)

Bühne

Illegale Sachen machen, aber ganz tiefenentspannt: «Achtsam morden» am Effingertheater. Foto: Severin Nowacki

Alles spricht von Achtsamkeit – warum eine bedachte Grundhaltung nicht auch auf Illegales anwenden? Das dürfte sich der Strafverteidiger Björn Diemel fragen, die Hauptfigur aus Karsten Dusses Beststeller «Achtsam morden», der von seinem Mandanten, einem Mafiaboss, immer mehr beansprucht wird. Bis ihn seine Frau zwingt, einen Achtsamkeitscoach aufzusuchen – und der Protagonist völlig tiefenentspannt seinen Klienten um die Ecke bringt. Mit der Schweizer Erstaufführung von «Achtsam morden» startet das Theater an der Effingerstrasse in die neue Saison; Regie führt Stefan Meier. (lri)

