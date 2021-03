Bauvisionen in Lützelflüh – Die Wohnungen sind nicht vom Tisch Lofts, eine begrünte Fassade, so die einstigen Baupläne für das leer stehende Kentaur-Silo. Mittlerweile kamen neue Ideen dazu, dies wegen der regen Bautätigkeit im Gotthelfdorf. Jacqueline Graber

Das 35 Meter hohe Kentaur-Silo prägt das Dorfbild. Foto: Beat Mathys

Wie steht es eigentlich um das Kentaur-Silo? Diese Frage ist gelegentlich in Lützelflüh zu hören. «Definitiv geplant ist noch nichts», sagt Architekt Reto Gsell auf Anfrage und schiebt nach: «Wir haben keinen Zeitzwang.» Gsell ist Mitinhaber der Firma Tower GmbH, sie ist Besitzerin des 35 Meter hohen Silos in der Nähe des Bahnhofs. Der Architekt vergleicht das Projekt mit jemandem, der Bauland besitzt und dieses der Nachfrage gerecht bebaut oder verkauft.

Gekauft hat die Firma Tower GmbH den Turm 2003. Dies, nachdem die ehemalige Besitzerin, die Kentaur AG, die Produktion von Haferflocken einstellte und das Gebäude nicht mehr benötigte. An der Gemeindeversammlung im Jahr 2004 wurde über das Schicksal des Silos abgestimmt. Es gab Leute, die den Koloss am liebsten abgerissen hätten. Doch der Antrag des Gemeinderats, der eine Umzonung von Industrie- in eine Gewerbe- und Wohnzone beantragte, wurde schliesslich mit einem grossen Mehr angenommen.