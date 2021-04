Brand in Wimmis – Die Wohnung brannte wegen einer Kerze Die Ursache für den Brand in einer Dachwohnung an der Dorfstrasse ist geklärt.

Wegen einer Kerze brannte im Januar eine Dachwohnung in Wimmis. Foto: Marc Dahinden

«Fahrlässigkeit im Umgang mit einer brennenden Kerze», so lautet die Ursache des Brandes in einer Dachwohnung an der Dorfstrasse in Wimmis von Mitte Januar. Zu diesem Schluss ist das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern gekommen, wie aus einer Mitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Das Feuer hatte von den Feuerwehren Simmenfluh und Spiez rasch gelöscht werden können. Verletzte hatte es keine gegeben, es war jedoch Sachschaden in der Höhe von rund hunderttausend Franken entstanden.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.