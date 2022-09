Loubegaffer – Die Wölfli-Söhne und ein YB-Hotel Im Abschiedsspiel von YB-Legende Marco Wölfli fiel primär sein Nachwuchs auf. Im Wankdorf soll ein Hotel gebaut werden. Die News aus Bern. Die Loubegaffer

Rio Wölfli traf fürs Team Schwarz ins Tor. Urs Lindt/freshfocus

Die Loubegaffer blieben nach der Partie zwischen YB und dem FC Lugano am Sonntag im Wankdorf sitzen, um das Abschiedsspiel von Goalielegende Marco Wölfli mitzuverfolgen. Team Schwarz spielte gegen Team Gelb, im Aufgebot waren namhafte Fussballspieler wie Alain Nef, Carlos Varela, Christian und Marco Schneuwly, Gilles Yapi, Gügi Sermeter und viele mehr. Am Spielfeldrand standen auch in den Trainerteams Koryphäen wie Christoph Spycher und Adi Hütter, der die Meisterserie im Jahr 2018 auslöste und sich damit in die Geschichtsbücher coachte.